Brasil é destaque mais uma vez na IPW

Feira IPW, da U.S. Travel, a caminho de retornar aos níveis pré-pandêmicos





Delegação liderada por compradores de viagens e veículos de imprensa do Brasil, Canadá, México e Austrália chegam a San Antonio, Texas, em maio





Riverwalk, em San Antonio, Texas





WASHINGTON - O número de compradores internacionais e de veículos de imprensa que participarão da IPW , organizada pela U.S. Travel Association, em San Antonio, Texas (de 20 a 24 de maio) voltou aos níveis pré-pandêmicos — com vários mercados importantes superando as contagens de 2019 — uma excelente oportunidade para impulsionar o relevante mercado de viagens receptivo dos EUA.





As inscrições de compradores do Canadá e do México estão atualmente 34% acima dos níveis de 2019, enquanto o Brasil e a América do Sul em geral estão 33% e 19% acima dos níveis de 2019, respectivamente. A Austrália está 17% acima dos níveis de 2019.





"Dado o incrível interesse inicial e inscrições confirmados de nossos principais compradores e veículos de imprensa, a IPW será a principal arena para a retomada das viagens internacionais para os Estados Unidos", disse Malcolm Smith, gerente geral da IPW e vice-presidente sênior de desenvolvimento de negócios da U.S. Travel Association. "Este evento imperdível, chegando pela primeira vez à cidade anfitriã de San Antonio, une a indústria global de viagens sob o mesmo teto para conduzir negócios frente a frente - uma oportunidade chave para garantir que viajantes de todo o mundo escolham os EUA ao planejar suas viagens."





As inscrições dos mercados asiáticos também estão mostrando força. Embora tenham demorado mais para reabrir para viagens e turismo, já existem quase 200 representantes asiáticos confirmados participando da IPW este ano, incluindo compradores chineses - um aumento de 80% em relação ao ano passado.





Mais de 500 meios de comunicação nacionais e internacionais estão inscritos para participar.





O formato da IPW cria uma série de oportunidades para os participantes assistirem a seminários educativos eventos de networking exclusivos. A série educacional, IPW Focus , apresenta uma programação robusta de tópicos instigantes, desde tecnologia e inovação até pesquisas e insights, apresentados por líderes e inovadores de todos os setores.





"O novo formato da IPW é único porque permite que os participantes criem a experiência que funciona melhor para seus objetivos", disse Smith. "Essas oportunidades agregam valor profundo a um evento já cheio de ação."





Saiba mais sobre as oportunidades disponíveis na IPW.





Sobre a U.S. Travel Association e a IPW





IPW , organizada pela U.S. Travel Association , é a principal feira internacional de viagens receptivas, já tendo gerado US$ 5,5 bilhões em viagens para os Estados Unidos e garantindo a posição do País como um dos principais destinos de viagens globais. Realizada em uma cidade diferente dos EUA a cada ano, a IPW trará o mundo para San Antonio, no Texas, de 20 a 24 de maio de 2023 e continuará a reconstruir a indústria global de viagens, fornecendo uma plataforma para conduzir negócios e renovar relacionamentos ao redor do mundo.





