Após sete anos e meio, famílias atingidas pela tragédia de Mariana recebem novas casas

Após sete anos e meio da tragédia de Mariana, quatro famílias finalmente receberam novas casas. A cidade mineira foi palco do rompimento de uma barragem de rejeitos de minério, em novembro de 2015, que causou a morte de 19 pessoas e danos irreparáveis ao meio ambiente.





As novas casas foram construídas pela Fundação Renova, entidade criada pela mineradora Samarco para reparar os danos causados pelo desastre. As famílias contempladas foram as primeiras a terem suas residências entregues, de um total de 225 casas previstas para serem construídas em Mariana e em Barra Longa, outra cidade afetada pela tragédia.





Além das casas, a Fundação Renova também é responsável por indenizar as vítimas e recuperar a bacia do Rio Doce, atingido pelo rompimento da barragem. No entanto, a reconstrução da região tem enfrentado atrasos e críticas por parte das comunidades afetadas, que consideram as ações insuficientes diante dos prejuízos sofridos.





A entrega das casas é vista como um passo importante na reconstrução da vida das famílias atingidas pela tragédia. No entanto, ainda há muito a ser feito para reparar os danos causados pela maior tragédia ambiental da história do país.