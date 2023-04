Bistrô Da Graça Hotel em Trancoso realizará evento especial para o Festival Gastronômico Raízes de Porto Seguro

Festival homenageia a culinária nordestina, um dos carros-chefe do estabelecimento.





Não é segredo para ninguém que Trancoso é um dos destinos litorâneos mais cobiçados do país. O famoso distrito de Porto Seguro é conhecido pela junção peculiar entre simplicidade e luxo, com hotéis e restaurantes de alto padrão harmoniosamente adaptados à atmosfera praiana famosa pelas casinhas coloridas.





Dentre estes estabelecimentos está o Da Graça Hotel, comandado por 3 mulheres da mesma família: a matriarca e artesã Luze B Capichaba, a arquiteta Mariana Grobério e a chef Maria Luisa Grobério, que comanda o bistrô do estabelecimento.





O Bistrô Da Graça, assim como todo o hotel, é marcado pela identidade arquitetônica rústica e elegante com bastante barro e madeira, tão presente em Trancoso. Na cozinha o estabelecimento tem como carro chefe a culinária nordestina, marcada pelo uso de pescados, tubérculos e temperos tradicionais, e ocasionalmente as "sushi nights", uma das formações de Maria Luísa.





No próximo sábado, 29/04, o bistrô realizará o "Menu Raízes", iniciativa do Festival Gastronômico Raízes de Porto Seguro em que a ideia é oferecer um menu completo em 3 tempos seguindo o tema do Festival: Uma Homenagem ao Nordeste.





No Menu Raízes do Bistrô Da Graça Hotel a criatividade e paixão pelo nordeste assumem forma com as entradas: Dadão de Tapioca da Casa e Ceviche Bahêa; pratos principais: o Peixe da Terra (receita inscrita no Festival) ou uma Carne com Pirão de Mainha, ou ainda o Jegue Burguer: As sobremesas são o Bolo de Vóinha ou um Tiramisú Baiano. O menu foi intitulado "Nordeste Beleza", e o que será servido em cada tempo é a escolha do cliente. Mais detalhes sobre cada prato na imagem.





Sobre o cardápio Maria Luísa pondera: "A composição do Menu Raízes não poderia calhar em lugar melhor. O Bistrô da Graça respira a saudação ao Nordeste não apenas como região, mas também como berço cultural do país. Afinal, o Brasil nasceu aqui."