Congresso da Liga aborda Inovação e Transformação Digital em Saúde em sua 7ª edição

A Liga Contra o Câncer, que é a maior instituição da área da saúde no Rio Grande do Norte, tem como um de seus principais objetivos promover a pesquisa, o ensino e a inovação. Em linha com essa missão, será realizado o VII Congresso da Liga, que terá como tema "Inovação e Transformação Digital em Saúde". Este evento é destinado a profissionais da saúde e áreas relacionadas ao tratamento do câncer, com ênfase em especialistas em oncologia.





O congresso ocorrerá no Centro de Convenções de Natal, entre os dias 4 e 6 de maio, e contará com palestras de renomados especialistas do setor, além de minicursos e arenas de interação e discussão com profissionais experientes nas áreas de gestão em saúde e inovação. Na abertura, estarão presentes Fábio Gandour, PhD em Ciências da Computação, e Jihan Zoghbi, fundadora e CEO da healthtech Dr. Tis, que discutirão o futuro do setor de saúde.

"O nosso último congresso foi realizado em 2019 e, agora, na retomada, vamos acompanhar juntos o dinamismo com que a área da saúde vem se reinventando no pós-pandemia, bem como as revoluções do conhecimento científico oncológico e da prática clínica que acontecem ao redor do mundo", afirma Grayce Castro, gerente de ensino da Liga Contra o Câncer.

Serão realizadas nove salas de discussão sobre temas clínicos relacionados à área de oncologia, mais de 10 minicursos em diversas áreas de cuidados multidisciplinares e vários simpósios satélites. Entre os palestrantes confirmados estão Carla Behr Pitoli, gerente do escritório Planetree do Hospital Israelita Albert Einstein; Bruno de Oliveira, teólogo e capelão do INCA; Edson Marques de Oliveira, especialista em Logoterapia e Análise Existencial; e Marcelo Boeger, professor do MBA da FGV e do Hospital Albert Einstein.

Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga

Localizado no bairro de Nossa Senhora de Nazaré, zona oeste de Natal, o Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer (IEPI) tem como prioridade produzir e compartilhar conhecimento; promover e incentivar a investigação científica; e estimular o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas.