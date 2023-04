Após xingar Nikolas de 'chupetinha', Janones é 'ameaçado' na CCJ

O clima esquentou na reunião da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara, nesta quarta-feira (29) , em Brasília, num confusão que começou onten, entre dois deputados mineiros e hoje envolvou outro do Distrito Federal.

Tudo começou na terça, na sessão convocada para ouvir o ministro da Justiça, Flávio Dino. Nikolas buscava permissão para falar, mas era interrompido por outros parlamentares.

Foi que então, André Janones (Avante-MG) interrompeu Nikolas e disse: "Vai chupetinha!".

A fala teve repercussão nas redes e Janones foi acusado de usar o termo de forma homofófica. O parlamentar também está sendo acusado por quebra de decoro e pode responder pela fala no Conselho de Ética da Câmara .





Hoje, na reunião da mesma comissão (CCJ), o deputado Alberto Fraga (PL-DF) pediu a palavra e disse que 'estava participando' da reunião para fazer oposição e para brigar com Janones.

"Eu confesso que vim para essa comissão disposta a brigar com o senhor [Janones]. Eu vi foi um covarde, um valentão que usou a palavra... Pera ai que sou que tô falando aqui... E eu não uso chupeta não. Eu uso é revólver mesmo, é pistola".





Janones, então, interrompe os colegas e pede intervenção da polícia legislativa e diz:

"Fui ameaçado de morte, excelência. Acabei de ser ameaçado. Vossa excelência me ameaçou de morte e vossa excelência deve ser caçado por esta casa".

Janones negou que a palavra tenha sido empregada com uma conotação homofóbica.





Ontem pela manhã (29), Janones reconheceu publicamente ter sido o parlamentar que utilizou o microfone com o termo "chupetinha". Mas negou tenha sido empregado com uma conotação homofóbica.

Inicialmente, o insulto foi erroneamente atribuído nas notas taquigráficas ao presidente da CCJ, deputado Rui Falcão (PT-SP). No entanto, o documento foi corrigido posteriormente, visto que Falcão havia desligado seu microfone no momento da ofensa.





FONTE: IG