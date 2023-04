Marina Silva busca apoio dos EUA para combater o desmatamento

A ministra do meio ambiente, Marina Silva, está buscando apoio dos Estados Unidos para combater o desmatamento na Amazônia. Em uma reunião com autoridades americanas em Washington, Silva argumentou que a proteção da floresta tropical é crucial não apenas para o Brasil, mas para o mundo todo, devido ao papel da Amazônia na regulação do clima global.



Silva, que já foi ministra do Meio Ambiente do Brasil, pediu ao governo dos Estados Unidos que forneça recursos financeiros e tecnológicos para ajudar a monitorar e combater o desmatamento na Amazônia. Ela destacou que o aumento do desmatamento tem sido impulsionado pelo avanço da fronteira agrícola e pela exploração ilegal de madeira e mineração.



Os Estados Unidos têm sido um importante defensor da proteção da Amazônia e do combate ao desmatamento. O governo americano já forneceu recursos financeiros para programas de conservação na região e tem trabalhado em parceria com o Brasil em iniciativas para proteger a floresta tropical.



Silva enfatizou que é fundamental que o Brasil assuma a liderança na proteção da Amazônia, mas que o apoio internacional é essencial para que isso seja alcançado. Ela argumentou que a preservação da floresta tropical é uma questão global que requer a colaboração de todos os países.



A reunião de Silva com autoridades americanas é um sinal de que a luta contra o desmatamento na Amazônia continua sendo uma prioridade para os defensores da proteção ambiental. A Amazônia é considerada um patrimônio da humanidade e a preservação da floresta tropical é fundamental para a sobrevivência de espécies animais e vegetais únicas, além de ser vital para a regulação do clima global.