Tratamento multidisciplinar do câncer e pesquisas com destaque internacional serão abordados no VII Congresso da Liga

Referência no ensino multidisciplinar na saúde, a Liga Contra o Câncer contará com uma ampla programação de minicursos e simpósios durante o VII Congresso da Liga, um dos principais eventos em saúde do Rio Grande do Norte. O evento acontece entre os dias 4 e 6 de maio, no Centro de Convenções de Natal, e é destinado a estudantes e profissionais de áreas da saúde de todo o país.





A programação de simpósios conta com encontros nas áreas de Radioterapia, Oncogenética, que acontece em parceria com a Beneficência Portuguesa e de Centro Cirúrgico e Central de Material e Esterilização. Segundo Lidiane Oliveira, nutricionista da Liga, que colabora com a organização do evento, as qualificações terão vagas limitadas, mas estarão disponíveis sem custo adicional para os inscritos no congresso.





"Teremos diversos minicursos em várias especialidades, como assistência em oncologia para farmacêuticos e enfermeiros; linfotaping para a área de fisioterapia oncológica; saúde intestinal do paciente oncológico; bandagens funcionais para o público de fonoaudiologia. A psicologia vai abordar temas como dor, culpa, morte e representação social do câncer na era digital e a área de odontologia trará temas atuais sobre diagnóstico de câncer bucal e o uso de tecnologia na reabilitação bucomaxilofacial", destaca Lidiane Oliveira.





A oncologista clínica e coordenadora médica do Departamento de Pesquisa Clínica da Liga, Andréa Juliana Gomes, destaca a importância de eventos desse tipo para quem atua na área da saúde. "A dinâmica atual cobra de todos os profissionais dedicados à assistência, uma aplicabilidade cada vez maior de condutas médicas embasadas cientificamente”, ressalta.





“Não se pode viver a medicina sem a ciência como seu principal aliado. Dentro desse âmbito, as atualizações científicas através de estudos clínicos e participações em congressos, onde as informações dos estudos clínicos repassadas, são fundamentais", destaca a médica Andréa Juliana, que é responsável pela condução de pesquisas com destaque internacional, especialmente na área do câncer de próstata.





Para Edilmar Moura, diretor-geral do Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga (IEPI), o congresso se destaca por abordar a área da saúde e tratamento oncológico em todas as frentes. "A equipe multidisciplinar, principal responsáveis pelo bom funcionamento de um serviço de saúde, vai ter um grande destaque. Serão discutidos temas como pesquisa clínica, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, enfermagem, além de um aprofundamento sobre manejo da dor", afirma.





VII Congresso da Liga





Com o tema âncora "Inovação e Transformação Digital em Saúde", o VII Congresso da Liga é o maior evento na área de saúde realizado por um grupo potiguar e tem o objetivo de promover uma atualização na prevenção, diagnóstico e tratamento oncológico. Segundo Edilmar Moura, são esperados cerca de 1.500 participantes por dia, entre médicos, estudantes e profissionais da saúde.





Logo na abertura, os participantes vão poder conferir palestras de dois ícones do novo momento da saúde no Brasil: o PhD em Ciências da Computação, Fábio Gandour, e Jihan Zoghbi, fundadora e CEO da healthtech Dr. Tis. Além deles, estão confirmados no evento o professor Edson Marques de Oliveira, especialista em Logoterapia e Análise Existencial, Bruno Oliveira, capelão do Instituto Nacional do Câncer (INCA), e Sulene Cunha, coordenadora da Oncologia Clínica e da Residência em Oncologia da Liga.





Serviço

VII Congresso da Liga

Dias 4, 5 e 6 de maio, no Centro de Convenções de Natal