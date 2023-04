Menino de 3 anos morre após ser atingido por pedra lançada por macacos na Índia

Um menino de três anos morreu nesta semana em uma aldeia na Índia depois de ser atingido na cabeça por uma pedra empurrada de um telhado por macacos.



Moradores do estado de Telangana, no centro da Índia, disseram que Devunuri Abhinav estava brincando sob o telhado de zinco quando um grupo de macacos que estava no local fez com que a pedra caísse sobre a criança.



A morte do menino causou preocupação no país sobre a presença de macacos violentos em vilas. O governo da Índia não tem indenização definida para oferecer às vítimas de ataques de macacos e recentemente, o Ministro do meio ambiente do país, gerou controvérsia ao admitir que não tinha registro do número de pessoas feridas ou mortas devido a mordidas de primatas na Índia.



Devunuri não foi a primeira vítima de incidentes com os primatas na Índia este ano. Em março, uma mulher de 70 anos morreu no sul do país depois de cair e bater a cabeça no chão ao ser atacada por um grupo de macacos enquanto ia ao banheiro.



FONTE: O SEGREDO