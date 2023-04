Paris e suas opções alternativas!

Paris - 2023

Quer fazer atividades diferentes e conhecer alguns lugares alternativos em Paris? Neste artigo vamos te dar umas dicas que fogem dos tradicionais roteiros: Torre Eiffel – Louvre – Versailles!





Dica 1

Passeio panorâmico de barco!





Quer ter uma visão panorâmica da cidade sem andar nos tradicionais ônibus hop-on hop-off?

Faça um passeio de barco!

Em muitas cidades os passeios de barco não oferecem uma vista de monumentos muito boa, entretanto, Paris, sem dúvida é uma exceção.





De dentro do barco passeando pelo rio Sena, é possível tirar belas fotos da catedral de Notre Dame (que ainda está fechada por causa do último incêndio), e é possível também ver muito bem a Torre Eiffel; o belo prédio do parlamento; entre outros monumentos.









Se você quiser ainda um programa mais completo, é possível também fazer passeios com almoço ou jantar incluídos onde você pode desfrutar da cozinha tradicional francesa, elegante e refinada. A técnica culinária dominada com uma apresentação elegante, aprimoram cada prato servido a bordo durante os passeios. Que tal um jantar no rio Sena com uma vista panorâmica para a Torre Eiffel? (contato da empresa Bateaux Parisiens no final deste artigo)









Dica 2

Workshop de Grafite!





Que tal voltar de Paris dizendo que você fez um workshop de Grafite?

Sim, se você quiser destinar 2 horas do seu dia pode aproveitar para fazer uns desenhos nas paredes além de aprender algumas técnicas de grafite com profissionais especializados!





Muito recomendado se você estiver passeando também com crianças ou adolescentes! Um programa que sem dúvida vai mantê-los entretidos!









Conhecemos durante esse workshop a Lydia e a Carina! Duas meninas austríacas/brasileiras que fizeram o workshop e se divertiram! (claro, o pai que também é brasileiro estava junto e aproveitou para fazer uns desenhos na parede...diversão para família toda!)









Dica 3

La Felicita!





Sem dúvida quem vai para Paris quer comer comida francesa. Entretanto, vou aqui deixar uma dica de um local (relativamente novo) que não tem comida francesa, mas sim, apenas italiana!





“La Felicita” é um galpão gigante, cheio de pequenos restaurantes dentro com um layout rústico e descontraído. Todos que trabalham lá são italianos e a comida é legítima da Itália que com certeza não vai decepcionar você! Se você nunca provou uma pizza italiana legítima, lá pode ser uma boa opção.









Finais de semana a noite o local conta ainda com DJs e pode ser uma ótima opção para fazer um happy hour ou um jantar em família/amigos depois de um dia cansativo andando por toda Paris.









Dica 4

Aproveite para conhecer o centro financeiro de Paris!





O nome da região é “La Defense” e onde você encontra o Grande Arch. E sim, você pode aproveitar e subir no Grande Arch para tirar umas fotos do terraço com a vista panorâmica da cidade!

Fácil de chegar com metro ou com o RER (trem) que te levam até a praça central de La Defense. Um local com muitas opções de cafés/restaurantes e lojas.

















Dica 5

Aproveite para conhecer o terraço da Galeria Lafayette!





Uma das lojas mais conhecidas da cidade que com certeza já está no seu roteiro. Porém não deixe de subir até o ultimo andar e desfrutar também da vista panorâmica do terraço. Entrada gratuita e você ainda aproveita para ver de perto o prédio da ópera de Paris que fica bem na frente do terraço.

Local ideal para tomar um drink e fazer um happy hour com amigos!

























Passeio de barco:

Bateaux Parisiens

Port de la Bourdonnais

https://www.bateauxparisiens.com/

+ 33 (0)1 76 64 14 45