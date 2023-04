Para uma viagem tranquila no feriado não use o celular ao volante

O uso de celulares na estrada aumenta em 400% as chances de um acidente acontecer. Neste feriadão do Dia do Trabalho (1º de maio), todo cuidado é pouco. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), a utilização do telefone ao volante já é a 3ª maior causa de falecimentos no trânsito, o que representa 150 mortes por dia e mais de 53 mil por ano no Brasil.

Classificada como infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a multa por uso de celular ao volante é de R$ 293,47, além de resultar em sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que pode ainda ser aplicada conjuntamente com outro tipo de infração, como a condução de veículo sem as duas mãos ao volante, que resulta em multa de R$ 130,16 e mais cinco pontos na carteira.

Trânsito requer atenção. Dividir o foco - que deve estar sempre na condução e no entorno - com o celular, nunca será uma boa ideia. Portanto, caso precise de auxílio com o caminho ou com o deslocamento, fazendo uso de aplicativos de localização e rotas, a orientação é sempre parar o veículo em local apropriado para fazer a consulta. Outro ponto importante é se planejar antes de pegar a estrada. Hoje em dia é possível conferir diversos detalhes para uma viagem segura, como, por exemplo, se a estrada é de fácil circulação, sem buracos e outros problemas. "Lembre que as estradas, geralmente, ficam cheias durante os feriados. Veja se esse é o caso do seu trecho e se vale a pena encarar ou recalcular rota. O celular e as tecnologias em geral podem te auxiliar nisso, mas o uso concomitante nunca deve acontecer", diz Luiz Gustavo Campos, diretor e especialista em trânsito da Perkons.