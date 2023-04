Marketing digital, experiências turísticas, regionalização e Seridó Geoparque são temas discutidos no 14º Fórum de Turismo do RN

Com uma programação atualizada e fundamentada no marketing digital, nas experiências turísticas, na regionalização e no Seridó Geoparque, o 14º Fórum de Turismo do RN foi realizado nesta quinta-feira (27), no SERHS Natal Grand Hotel & Resort na presença de centenas de inscritos de todo o estado do Rio Grande do Norte. O evento, gratuito, tem o propósito de gerar debates, discussões e envolver todo o setor turístico em prol do fortalecimento desta área no Estado.





O Fórum teve início com o debate "As Instâncias de Governança Regionais (IGRs) e o processo de regionalização do Turismo" com a presença de Marília Gonçalves (Consultora da Start), Solange Portela (Subsecretária de Política e Gestão Turística do RN), Júnior Câmara (IGR Costa das Dunas) e Tania Maria (Interlocutora da IGR do Seridó para o Mar). "Momentos como esses permitem o intercâmbio de conhecimentos específicos e vivências de extrema importância e contribuição para o processo de regionalização do turismo do nosso estado. As IGRs permitem a união no acompanhamento mais direto deste processo, permitindo ações integradas, com mais suportes em termos de burocracia", explica Solange Portela.





Dando continuidade a programação, Thiago Dantas e Silva, Superintendente do Banco do Nordeste no RN, fez o Lançamento dos Planos de Ação Territoriais do Litoral Sul e Mato Grande Norte - Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (PRODETER).





Em seguida, quem subiu ao palco foi o renomado consultor Thiago Akira, que ministrou a palestra "Marketing Digital: como posicionar seu destino e atrair mais turistas", tema que despertou notável interesse do público, levantou questionamentos e entregou uma boa "bagagem" de dicas, reflexões e ações. "O meu intuito hoje aqui é despertar em vocês a necessidade de avaliar, diariamente, como tem se posicionado a sua marca, a sua empresa, o seu destino, no mundo digital. É importante entendermos como o turista vê, como encontra e escolhe o produto que está sendo ofertado em todos esses meios digitais que temos disponíveis atualmente. No ambiente digital, é preciso acompanhar as atualizações e conectar o seu público-alvo ao seu produto em uma só sintonia. Temos que oferecer algo que vá além de incríveis destinos, precisamos oferecer histórias que gerem memoráveis e afetivos posts, reels, stories e demais registros", expôs o consultor Akira.





Quem também chamou bastante atenção com toda sua expertise no assunto foi a coordenadora de Turismo do Sebrae Nacional, Ana Clévia Guerreiro. A palestrante trouxe o tema, Experiências Turísticas como Diferencial Competitivo de Empresas e Destinos, estreitando essa realidade nacional com a local. "Convido todos à seguinte reflexão: de qual forma nos relacionamos com os destinos que escolhemos? Quando nos colocamos no lugar do nosso público-alvo, conseguimos enxergar novos horizontes, pois precisamos fazer com que as experiências turísticas preencham lacunas como essas, de como nos relacionamos com o local. Vale lembrar que, quando falamos em experiências, temos que pensar em todas as etapas deste processo: procura, oferta, diferencial, serviços, atendimento, estrutura e assim segue. É um conjunto! ", pontuou a coordenadora, Ana Clévia Guerreiro.





A noite do 14º Fórum de Turismo do RN foi encerrada com a palestra "Seridó Geoparque Mundial da UNESCO", comandado pelo professor e geólogo, Marcos Nascimento, que fez um aparato sobre as conquistas e desafios durante esse 1º ano como Patrimônio da Unesco.





O evento foi, mais uma vez, um sucesso de público e contou com o apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através do Governo Cidadão e Grupo Banco Mundial, Prefeitura do Natal, SEBRAE, Senac RN, Banco do Nordeste, ABIH-RN, SERHS Natal Grand Hotel e Datashow Brasil. A realização é da Argus Eventos.