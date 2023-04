Publicado em 21 de abril de 2023





PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

Eólica Esquina do Vento SPE S.A, CNPJ n° 23.554.151/0001-97, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema, a Licença Prévia para a Subestação Elevadora Esquina do Vento 34,5 KV/230 KV, localizada na Fazenda Cana Brava II, Zona Rural do Município de Pureza, RN, CEP: 59.582-000.





Ricardo Malaquias Ferreira