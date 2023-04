PF agenda depoimento de Bolsonaro sobre atos antidemocráticos

A Polícia Federal (PF) agendou o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro

para a próxima quarta-feira (26)

para prestar esclarecimentos sobre seu suposto envolvimento em atos antidemocráticos durante seu mandato. A investigação apura se Bolsonaro incentivou e participou de manifestações que pediam o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), além de propagar informações falsas e ataques às instituições democráticas por meio de suas redes sociais.



As investigações sobre os atos antidemocráticos foram iniciadas em 2020, após manifestações que contaram com a presença de políticos e apoiadores de Bolsonaro. Desde então, diversas pessoas foram investigadas e algumas foram presas por sua participação nos atos.



O depoimento de Bolsonaro, marcado para o próximo mês, é aguardado com grande expectativa, pois pode trazer novas informações e esclarecimentos sobre seu envolvimento nos atos antidemocráticos. Além disso, o depoimento pode ter impacto na imagem política do ex-presidente e em uma possível candidatura às eleições presidenciais de 2026.