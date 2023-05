Emocionante: Paciente com deficiência visual "lê" com ajuda de inteligência artificial no Congresso da Liga

Com mais de 2,4 mil inscritos, 150 atividades programadas e nove espaços de atividades simultâneas, o VII Congresso da Liga foi aberto na manhã desta quinta-feira (5) no Centro de Convenções de Natal. Voltado para profissionais e estudantes da área da saúde, de gestão e de apoio à saúde, o evento tem como tema "Inovação e Transformação Digital em Saúde". Entre os momentos marcantes do primeiro dia está o teste do Orcam MyEyes, óculos que, através da inteligência artificial, permite que pessoas com deficiência visual possam ler textos e reconhecer pessoas e cédulas.



Na ocasião, o menino Netinho, que perdeu a visão em 2008 por causa de um câncer, recebeu a doação do equipamento que vai colaborar sua acessibilidade e qualidade de vida. "O Congresso da Liga é um evento bianual e a pandemia nos atrasou em dois anos. Esse formato nos permite experiências e trocas muito ricas e podemos ver como o nosso trabalho impacta nas pessoas, como o caso de Netinho", afirmou o médico Edilmar Moura, diretor-geral do Instituto de Pesquisa e Inovação da Liga Contra o Câncer.

Outras atividades

Na abertura, o presidente do Congresso, médico Ivo Barreto, destacou o trabalho realizado pela Liga Contra o Câncer, que colocou a instituição como uma das referências no país no cuidado de pacientes com câncer. As palestras inaugurais do encontro foram proferidas por Fábio Gandour, médico e PHD em Ciências da Computação, e Jihan Zoghbi, fundadora e CEO da healthtech Dr. Tis.

"O desenvolvimento da área da saúde é multifacetada, temos que envolver todos os interessados no processo de entregas de serviços da saúde. Um evento como esse permite a agregação de pessoas e a troca de ideias e experiências", afirmou Gandour.

Durante todo dia, vários temas relacionados à saúde e cuidados oncológicos foram apresentados nos nove espaços do congresso, como cirurgias, experiência do paciente, telemedicina e gestão pública. Além foram realizados o Simpósio de Radiologia e a apresentação do projeto Genoma Brasil, maior mapeamento genético oncológico já realizado no país e que a Liga Contra o Câncer participa.

Jihan Zoghbi destacou a pluralidade e importância de eventos como esse para a área. "Falar sobre inovação em saúde é primordial. Esse é um caminho sem volta, não tem como empreender, melhorar processos, atendimentos e cuidar dos pacientes sem investir em inovação e tecnologia. A pandemia provou isso, quem já trabalhava de olho nessas áreas saiu na frente", explicou.

Programação segue até sábado

O Congresso da Liga continua nesta sexta-feira (5) e sábado (6) com uma programação intensa. Estão previstos para acontecer diversos minicursos de áreas como nutrição, odontologia e serviço social, palestras nas arenas de Inovação e Gestão, além do Simpósio de Centro Cirúrgico e Centro de Material e Esterilização.

No sábado, será apresentado o projeto PaliatiVIDA, sobre tratamento integrado, cuidados paliativos e que vão além do corpo. O momento contará com a participação de voluntários e pacientes da Liga.