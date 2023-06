2ª Marcha de Enfrentamento ao Trabalho Infantil da Zona Oeste de Natal acontece na próxima semana e convoca população

A Rede Entrelaços, grupo de proteção e promoção dos direitos humanos da Zona Oeste de Natal, criado por várias instituições com foco, principalmente, nas crianças e adolescentes da região, vai promover no dia 27 de junho, a 2ª Marcha de Enfrentamento ao Trabalho Infantil da Zona Oeste, com concentração às 15h, na Av. Capitão Mor-Gouveia, no bairro Cidade da Esperança, em frente ao Comando de Polícia Rodoviária Estadual - CPRE. Empresas, instituições e o público em geral estão convidados a participar e/ou contribuir com essa importante ação. Se você tem interesse em fazer parte da Marcha, pode entrar em contato com a organização pelo Instagram da @atitudecooperacao ou @redeentrelacos.









A ideia é convocar a sociedade natalense e conscientizar a todos sobre a importância de cada um no combate a este grave problema que atinge o mundo: o trabalho infantil. "A defesa da criança e do adolescente é dever de todos nós. Cada um precisa contribuir, para juntos, construirmos uma sociedade na qual eles tenham o direito de brincar, estudar, ser e viver como criança e, é nessa perspectiva que estaremos realizando a 2ª Marcha de Enfrentamento ao Trabalho Infantil na Zona Oeste, região que demonstra esse aspecto de vulnerabilidade devido sua situação socioeconômica. Nossa expectativa é mobilizar cada vez mais pessoas, instituições, poder público e empresas para promoverem espaços saudáveis e não frentes de trabalhos prejudiciais que tiram a condição básica das crianças e dos adolescentes crescerem com seus direitos básicos garantidos", fala o pedagogo e educador social, Stanley Marques, integrante da Rede Entrelaços.





Neste ano, além da Marcha marcada para o dia 27 (terça-feira), a Rede Entrelaços promoveu nos dias 20 e 21 de junho, uma capacitação para os profissionais que atuam, diretamente, no atendimento ao público vítima da violação do direito e que dão subsídio para realização de ações conjuntas no enfrentamento ao trabalho infantil. Durante a capacitação, atividades, intervenções e palestras, ministradas pela psicóloga Ana Amélia, do Instituto Ekoaiê, compuseram a programação. No total, foram mais de 40 inscritos.





A 2ª edição da Marcha e a Capacitação fazem parte do calendário de ações da Rede Entrelaços em alusão ao dia 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, instituído pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em 2002 - data da apresentação do primeiro relatório global sobre o trabalho infantil na Conferência Anual do Trabalho. "Dizer não ao trabalho infantil é promover o direito de ser protegido, crescer com dignidade, ter acesso a educação contínua e possibilitar a expectativa de futuro pleno", enfatiza a assistente social da Atitude Cooperação e também integrante da Rede Entrelaços, Jeane Fonseca.





Neste ano, o slogan nacional da campanha é: "Proteger a infância é potencializar o futuro de crianças e adolescentes. Chega junto para acabar com o trabalho infantil". O trabalho infantil é uma gravíssima violação dos direitos humanos e uma violência contra a infância. Crianças e adolescentes têm o direito de brincar, de aprender e de se manter seguras e saudáveis, inclusive em tempos de crise. De acordo com os dados mais recentes da OIT e do UNICEF, pela primeira vez em 20 anos, houve uma estagnação na redução do número de crianças em situação de trabalho infantil globalmente. Em 2020, 160 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos eram vítimas de trabalho infantil no mundo (97 milhões de meninos e 63 milhões de meninas). Isto significa, que 1 em cada 10 crianças e adolescentes ao redor do mundo se encontravam em situação de trabalho infantil.





São parceiros nessas ações da região Oeste da capital, projetos sociais e outros equipamentos públicos das áreas da assistência social, educação e saúde, entre eles: Prefeitura do Natal; Frente Parlamentar Municipal em Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes; COMDICA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Natal; Atitude Cooperação; Lar Fabiano de Cristo; Opus Educativo; Associação de Orientação aos Deficientes - Adote e Legião da Boa Vontade - LBV Natal.





Sobre o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil





O dia 12 de junho foi instituído, em 2002, como o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, pela OIT. A data tem o objetivo de alertar a sociedade, trabalhadores, empresas e governos sobre os perigos deste tipo de trabalho. O símbolo da campanha e da luta contra o trabalho infantil no Brasil e no mundo é o cata-vento de cinco pontas coloridas (azul, vermelha, verde, amarela e laranja). Ele tem um sentido lúdico e expressa a alegria que deve estar presente na vida das crianças e adolescentes. O ícone representa ainda movimento, sinergia e a realização de ações permanentes e articuladas para a prevenção e a erradicação do trabalho infantil.