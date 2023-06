Eliminatórias da Euro 2024 – Áustria 2x0 Suécia

20.06.2023

Aconteceu hoje na Áustria no Ernst-Happel-Stadion, a partida pela 4ª rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Euro 2024.

Áustria x Suécia jogaram nesta desta terça-feira (20 de Junho), às 15h45 (horário de Brasília), 20h45 horário local. Vale lembrar que o verão está chegando na Europa e hoje foi um dia em que os termômetros marcaram 30 graus!

Com estádio lotado, o jogo estava animado! A Áustria fez 2x0 contra a Suécia, entretanto, pela quantidade de chutes a gol o jogo poderia perfeitamente ter terminado em uns 5x0 para os austríacos.

Na disputa entre os times do Grupo F, a Áustria teve o último jogo contra a Bélgica, terminando empatado em 1 x 1. Antes disso, venceu a Estônia por 2 x 1 e também fez uma bela partida jogando contra o Azerbaijão vencendo por 4 x 1.

Grande promessa do jogo era o centroavante do Freiburg, Michael Gregoristch. O jogador marcou nas duas partidas contra Azerbaijão e Estônia, e chegou com grandes esperanças para um jogo importante nesta rodada das Eliminatórias da Euro 2024, entretanto, os dois gols da Áustria acabaram sendo marcados por Baumgartner 81', 89'.

A Suécia recentemente fez uma ótima partida contra a Nova Zelândia vencendo com um placar de 4 x 1 em um jogo amistoso. Nas duas primeiras rodadas dessas eliminatórias, goleou o Azerbaijão por 5 x 0 e perdeu para a Bélgica por 3 x 0 (jogo de estréia).

Suécia e Áustria se enfrentam novamente no dia 12 de Setembro, desta vez na Suécia.





21.06.2023