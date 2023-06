Aliados de Bolsonaro pedem doações para pagar multas do ex-presidente

Nas redes sociais, os deputados afirmaram: "O presidente está enfrentando várias multas em processos absurdos por todo o país. Qualquer valor já ajuda!".





O ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência e atual assessor de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, divulgou a chave Pix do ex-presidente nas redes sociais, fornecendo o CPF de Bolsonaro e informando que sua conta é no Banco do Brasil. Wajngarten afirmou que a ideia da campanha não partiu do ex-presidente.





Em 14 de junho, uma ordem judicial emitida pelo sistema jurídico de São Paulo determinou o bloqueio de mais de quinhentos mil reais nas contas bancárias de Bolsonaro, devido ao descumprimento das medidas sanitárias impostas durante a pandemia de Covid-19, especificamente a obrigação do uso de máscaras. O valor total da dívida acumulada por Bolsonaro junto ao governo estadual ultrapassa um milhão de reais.





Atualmente, além do salário de R$ 39 mil que Bolsonaro recebe como presidente de honra do PL, o ex-presidente também recebe pensão do Exército e aposentadoria da Câmara dos Deputados. O valor total recebido mensalmente pelo ex-presidente é de aproximadamente R$ 75 mil.