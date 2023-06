Will Bank patrocina quadrilhas em Caruaru e organiza super apresentação

Banco digital valoriza as tradições nordestinas e movimenta a economia local com o projeto Super Quadrilha will. Mais de 100 quadrilheiros se apresentam no dia 29, às 19h, no Polo do Monte Bom Jesus





As quadrilhas são uma tradição junina que dão ritmo, cor e movimento a uma das maiores manifestações culturais do Nordeste: o São João. Para valorizar ainda mais essa festa em Caruaru, o will bank vai patrocinar quatro grupos comunitários da Capital do Forró, que se dedicam a manter vivo o "coração do São João". O banco 100% digital tem mais de 5 milhões de clientes, 60% deles estão no Nordeste.





Receberão apoio da instituição financeira: a Molecodrilha, a quadrilha Flor do Carua e os grupos de dança Cia dos Olhares e Flor e Barro. No dia 29 de junho, os quatro grupos vão se unir em uma super quadrilha junina como um presente para a cidade.





"Esta demonstração artística se mantém viva por meio do amor das pessoas que dedicam seu tempo e talento para construir coletivamente essa tradição. E o will, um banco que sempre esteve junto com os nordestino, quer se tornar também um integrante das quadrilhas trazendo a sua contribuição e apoio para movimentar a festa e a economia da região com mais oportunidades para autônomos e para o desenvolvimento da economia criativa", explicou Ingrid Pereira, gerente de marketing do will Bank.





Apoio ao São João em todo o Nordeste





Em 2022, o will ofereceu crédito aos comerciantes que trabalharam na festa no Parque do Povo, em parceria com a prefeitura de Campina Grande, para ajudar na retomada econômica dos empreendedores locais após dois anos sem a realização da festa por causa da pandemia. Além da valorização da cultura, tradição e entretenimento, cada comerciante credenciado para trabalhar no evento recebeu um cartão de crédito que usou como capital de giro para movimentar seus negócios no período.





Oi, eu sou um banco digital, mas pode me chamar de will





Com mais de 5 milhões de clientes no país, o will Bank chegou em 2017 com um objetivo: tornar a relação dos brasileiros com o dinheiro mais excitante. Seus clientes não pagam taxas e nem anuidade pelos serviços, que vão de conta digital com cartão de crédito e débito, cartão virtual, conta que rende, investimentos, além de PIX, transferências via TED, e saques em caixas eletrônicos 24h. Ah, tem também a loja will, com cashback em mais de 250 lojas parceiras. Para mais informações, acesse: https://www.willbank.com.br





Apresentações Super Quadrilha will





Polo do Monte





29/06 - 19h - Apresentação da Super Quadrilha Will





Presença da quadrilha Flor do Caruá, quadrilha Molecodrilha, grupo Cia dos Olhares e do grupo Flor e Barro. Apresentação especial após o show do cantor Tony Maciel.