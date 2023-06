Denílson se queixa de Belo por dívida: “Como coloca a cabeça no travesseiro?”

O comentarista esportivo Denílson revelou que ainda não recebeu o pagamento de uma dívida que possui com o cantor Belo. Há vários anos, Denílson acusa o cantor de dever uma quantia significativa em decorrência do rompimento de um contrato no período em que Belo era vocalista do grupo de pagode Soweto.



A dívida acumulada atualmente está na casa dos milhões de reais. De acordo com Denílson, Belo ainda não honrou o valor devido. Em uma recente entrevista, Denílson expressou sua insatisfação em relação ao artista.



“Alguns valores estão invertidos. Essa história do Belo, que em vários momentos eu contei rindo, brincando, mas no fundo é um negócio sério. Porque fala muito do ser humano. Não posso quebrar um contrato com você, te dever um dinheiro, e você seguir uma vida normal. Como você coloca a cabeça no travesseiro? O negócio tomou uma proporção, e eu sinto que a proporção foi para o lado dos memes, e não é uma brincadeira. É algo sério“, disse ele no podcast “Benja me mucho”.



Denílson revelou que a justiça já determinou que Belo pague a dívida, mas até o momento nenhum pagamento foi efetuado: “Ele não me pagou. E não é normal não pagar. Não tem mais a ver com a Justiça. A Justiça fez a parte dela, deu causa ganha. Agora é só pagar. Minha conta é x, só deposita… Ele continua me devendo, e não me deve pouco, não. E o pior é falarem: ‘esquece isso aí!’. Esquecer isso aí? Não vou esquecer. Ele me deve milhas, e não é pouco não. Como vou esquecer? Pode ser que meus filhos recebam isso aí, mas eu não vou dar sossego, vou continuar. O que é certo é certo, e o que é errado, é errado”



Por fim, Denílson mencionou que não teve mais nenhum contato com Belo e ironizou um possível encontro entre os dois.



“Se a gente se trombar, é perigoso ele rir da minha cara. Porque um sujeito como ele é assim, vive igual a ele vive, devendo todo mundo, e está aí, vida normal… Ninguém vive assim, mano. Só ele vive assim”







O processo judicial referente a essa questão está em andamento há quase 20 anos. Na época, Denílson, marido de Luciele Di Camargo, era proprietário do grupo Soweto, do qual Belo era o vocalista. Após o rompimento do contrato para seguir carreira solo, Denílson moveu uma ação judicial contra Belo, buscando uma compensação financeira pelos danos causados.



Fonte: O Segredo