Princesa Fiona: O que aprendemos com esse heroína sobre o amor e coragem

No filme de animação “Shrek”, lançado em 2001, a princesa Fiona se tornou símbolo de inspiração para o público feminino.





“Shrek” é um filme de animação que se tornou muito popular entre as pessoas, sendo campeão em bilheteria. Produzido pela Dreamworks Animation, ele conta a história de Shrek, um ogro ranzinza e mal humorado que mora sozinho em um pântano e acaba se enfiando em uma missão de salvar a princesa Fiona do alto de um castelo, junto de Burro. No entanto, a história e a princesa não são tão convencionais como todos os outros contos de fadas.





Desde pequena, a princesa Fiona esteve presa em uma torre guardada por um terrível dragão, sob comando de seus pais. Em sua lenda, um corajoso e bonito cavaleiro, montado em seu cavalo branco, deveria resgatá-la quando chegasse o momento certo, no entanto, ninguém nunca conseguiu passar pelo temível dragão.





Apesar de linda e jovem, a princesa guarda um segredo à sete chaves. Ela foi enfeitiçada há muito tempo atrás, e todas as noites, se transformava em uma ogra, voltando ao seu estado normal apenas quando o dia amanhece. Esperando pelo seu verdadeiro amor, que é o único capaz de romper a maldição, ela mantém a esperança de que um dia irá ser salva por um grande cavaleiro, mas tudo muda quando Shrek aparece.





Diferente daquilo que imaginava, Shrek é um ogro feio, totalmente diferente de sua personalidade gentil e delicada. Mas, apesar das diferenças, os dois acabam se apaixonando e Fiona descobre que ele é de fato o seu verdadeiro amor. Em nome dos seus sentimentos, a princesa Fiona acaba lutando contra os preconceitos dos seus pais e das outras pessoas para viver esse grande amor e poder finalmente ser feliz ao lado de Shrek.





Quando finalmente beija Shrek durante o casamento, o feitiço que antes lhe assustava, acaba se transformando em sua verdadeira essência. Ela, que sempre teve medo de ser ogra, aceita essa mudança com orgulho, pois sabe que a aparência física não importa e são os sentimentos que torna tudo especial. Mais do que isso, ao se apaixonar por Shrek, ela se desprende de todo luxo e riqueza que poderia viver, para iniciar uma vida simples e pacata no pântano.





Muito corajosa e determinada, a princesa Fiona nos ensina com maestria como é importante ter controle sobre a própria vida, sem depender das opiniões ou julgamentos alheios para ser feliz. Dona de si mesma, é ela quem decide o rumo de sua vida, sem medo das mudanças, muito menos de renegar as riquezas em nome do amor.





Durante o filme, ela nos mostra decidida ao negar o pedido de casamento do Príncipe Encantado, porque no fundo, já sabe dos seus sentimentos por Shrek. Além disso, também não teve receios de iniciar uma vida nova, completamente diferente daquilo que imaginava e longe do luxo. Ela sabe contemplar a beleza de viver na simplicidade, pois o amor por Shrek é o que mais importa para ela.





Hoje em dia, muitas mulheres acreditam que o amor pode tirar sua liberdade e independência, no entanto, este sentimento não precisa ser algo que limita. O amor genuíno transforma as pessoas e é capaz de mudar a realidade das pessoas, tornando-se mais felizes, realizadas e gratas.





Já no terceiro filme da franquia, Fiona mais uma vez demonstra sua força e coragem ao se deparar com uma realidade paralela, no qual Shrek, cansado de sua vida entediante com os filhos e a esposa, faz um acordo com Rumpelstiltskin para viver apenas 24 horas recluso, como era antes de conhecer a princesa. No entanto, o vilão acaba apagando a história dos dois com um feitiço nesse momento.





Quando tudo é apagado, a princesa Fiona ressalta que está longe de ser uma donzela em apuros como Shrek a conheceu pela primeira vez. Ela supera todos os desafios sozinha, passando pelo dragão e pela torre sem a ajuda de um cavaleiro para mudar a sua história. Além disso, ela também se torna a líder de uma rebelião de ogros contra Rumpelstiltskin.