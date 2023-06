Dudu Camargo rompe silêncio e manda indireta após escândalo com fezes

Sumido das redes sociais desde que entrou em férias forçadas pelo SBT --e de onde foi demitido na última quarta-feira (7)--, Dudu Camargo rompeu o silêncio e mandou uma indireta após ter o escândalo com fezes no camarim divulgado. O ex-apresentador do Primeiro Impacto atualizou suas redes sociais e retirou as informações que o conectavam à emissora de Silvio Santos.



Em seu perfil no Instagram, que antes carregava o nome do SBT como seu empregador, agora constam apenas frases carregadas de indiretas. Uma delas é um versículo bíblico, escrito com graves erros de digitação.



"O preconceituoso julga sem conhecer. Já o sábio procura entender", diz a primeira frase que aparece no topo do perfil de Dudu. O texto é bastante popular na internet, a autoria é desconhecida, mas algumas subcelebridades e influenciadores cancelados já a publicou em algum momento. Em uma rápida busca no Google, a coluna encontrou vários resultados.



A frase de efeito é uma indireta a todos que estão criticando o ex-apresentador do SBT nos últimos dias. A verdade é que ele virou uma grande chacota na web após a revelação de que ele teria defecado no camarim da emissora e se limpado com uma toalha, que foi encontrada suja de fezes atrás de um micro-ondas. Dudu, no entanto, até o momento não deu sua versão dos fatos.



"Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim", é a segunda frase, um versículo bíblico presente no evangelho de João, presente no Novo Testamento. A frase é nitidamente uma mensagem a quem tem demonstrado publicamente seu ódio a ele.



