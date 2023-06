Você sabe por que a Hello Kitty não tem boca?

Quem nunca viu ou ouviu falar de Hello Kitty? A personagem sem boca que já deu muito o que falar por causa dessa característica!



Criada em 1974, pelo designer japonês Yuko Shimizu, a Hello Kitty, que foi batizada primeiramente como Kitty White, é uma das figuras mais fofas e emblemáticas da infância de muita gente. De acordo com o UOL, ela teria nascido no sul da Inglaterra, no dia 1º de novembro, junto com sua irmã gêmea, Minny Kitty. Além disso, ela teria morado no subúrbio de Londres, juntamente de seus pais, George e Mary, e seu gatinho, Charmmy Kitty.



A personagem é apresentada como alguém que adora estudar música, arte e inglês, além de usar o tempo livre para praticar alguns hobbies, como tocar piano, fazer cookies, praticar esportes e fazer novos amigos. Hello Kitty também é uma personagem muito carismática, fofa, feliz e com coração de outro, e o seu lema é “nunca é demais ter muito amigos”.



Com quase 50 anos desde seu lançamento, a Hello Kitty já trabalhou em conjunto com grandes empresas e instituições para levar o bem para o mundo. Segundo a UOL, ela já chegou a ser embaixadora da UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), que luta pelo direito das crianças e adolescentes. A boneca também já fez parceria com a ONU (Organização das Nações Unidas), para promover objetivos globais sustentáveis.



Vale ressaltar também que, conforme os anos se passaram, a personagem até confundiu o público depois que começaram rumores sobre a identidade de Hello Kitty, de que ela não seria um gato. A Sanrio, porém, logo desmentiu a informação, deixando claro que ela era uma gatinha antropomorfizada, ou seja, a representação de um animal com características humanas.





Por que a Hello Kitty não tem boca?



A Hello Kitty é uma das personagens infantis mais queridas das últimas gerações, no entanto, ela também já passou por algumas teorias da conspiração por conta de uma característica bastante diferente em seu rosto: o fato de ela não ter boca. Quem já viu os desenhos animais dela, por exemplo, sabe que ela não tem traços na boca e muitas especulações sobre o assunto foram criadas pelo público.



Por volta de 2005, muitas pessoas chegaram a acreditar que Hello Kitty teria feito um pacto com o diabo por causa de um câncer na boca, que ficou muito conhecido em todo o mundo. Segundo o UOL, uma mãe teria feito esse pacto para que a filha melhorasse, e em troca, criaria uma marca de sucesso que serviria como oferenda. Mas, claramente esses boatos foram desmentidos pelo designer.



Por conta das grandes polêmicas que a boneca se envolveu por não ter boca, seu criador, Yuko Yamaguchi, precisou explicar qual foi o objetivo para tal característica. Segundo ele, as pessoas podem olhar para Hello Kitty e projetar seus próprios sentimentos em seu rosto, já que ela não tem nenhuma expressão. Assim, a personagem poderia estar feliz ou triste, dependendo de como a pessoa que a olhasse estivesse.



“A Hello Kitty fala com o coração! Se ela tivesse uma boca desenhada, já teria um humor definido, o que não era o desejo da Sanrio. Desta maneira, a Hello Kitty apresenta um traço, onde as pessoas se identificam com ela, independente do seu estado de humor. Se a pessoa estiver alegre, a Hello Kitty vai lhe parecer alegre também e a mesma coisa acontece se a pessoa estiver triste ou zangada”, diz uma nota da empresa Sanrio.



Mesmo com as polêmicas que se envolveu desde sua criação, a Hello Kitty continua sendo um grande sucesso em todo o mundo. O seu desenho, inclusive, é muito usado para estampas de camisetas, canecas, mochilas, pelúcias e cadernos.



A partir de agora, as notícias do site O Segredo chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade.