Empresa holandesa leva oxigênio para a ABROSS 2023





A Bluem é presença confirmada no Encontro Internacional da Academia Brasileira de Osseointegração, conhecido como o principal networking da implantodontia brasileira. O evento ocorrerá entre os dias 21 e 23 de junho, no Distrito Anhembi, em São Paulo, e deve reunir mais de 1800 participantes.





Brasil, junho de 2023: Depois de expandir por toda a Europa, a Bluem conquista espaço entre os brasileiros. A participação da empresa holandesa que acaba de aterrissar no Brasil promete levar a classe odontológica para decolar em novos ares. O próximo destino da marca será o maior evento de implantodontia do país.





Durante os três dias, uma equipe especializada estará no estande para demonstrar o uso do oxigênio ativo utilizado na fabricação de cremes dentais, enxaguatórios, espumas e gel, produtos do portfólio da marca. Liberada de forma lenta, controlada e gradual, a nova fórmula acelera o metabolismo das células, aumenta a síntese do colágeno e da atividade antibacteriana da boca. Na Europa, já é uma tendência nos hábitos diários de higiene bucal para eliminar o mau hálito, sangramento, e para pós-operatório.





"O kit bucal serve a todos os públicos e não possui nenhuma contraindicação. Há o uso desde o cotidiano até a pacientes oncológicos, cujo tratamento quimioterápico favorece a formação de mucosites (inflamações na mucosa oral, que levam a úlceras), prejudicando a alimentação e a qualidade de vida. Ou mesmo pacientes idosos acamados e em recuperação que necessitam de auxílio com o cuidado bucal," acrescenta Eduardo ao afirmar que o oxigênio ativo dos produtos funciona como uma câmara hiperbárica [terapia de uso do oxigênio para tratamentos de saúde] ao acesso das mãos para um tratamento e uso contínuo em casa.





Com essa tecnologia a bordo, a Bluem decidiu desembarcar em território brasileiro há 3 anos, aproveitando o maior mercado mundial do sorriso. Segundo o grupo de análises econômicas, Euromonitor Internacional, o Brasil tem o maior número de dentistas do mundo. São mais de 240 mil, o que equivale a 15% dos dentistas do mundo.





Em volume geral, o mercado dental brasileiro é o terceiro do mundo, atrás apenas dos EUA e da China. Em ascensão, o setor deve movimentar US$ 35,7 bilhões em 2023, representando um crescimento médio anual de 5,59% desde 2018.





A evolução tecnológica na odontologia de uma maneira geral possibilitou tratamentos mais otimizados, de fácil entendimento para os pacientes e com alta efetividade. A verdadeira sensação de utilizar produtos de consultório dentro de casa.





E para os arquitetos do sorriso que desejam prescrever a Bluem para os pacientes, a empresa vai apresentar todas as vantagens e diferenciais do oxigênio ativo. Mais informações a respeito dos produtos e a aplicação direta e indireta na implantodontia poderá ser acompanhada nos dias do evento.





SERVIÇO





Bluem na Abross 2023

21 a 23 de junho de 2023

Distrito Anhembi

Das 11h às 19h





Sobre a Bluem





Eduardo Delage é um dos sócios-fundadores responsáveis por trazer a Bluem ao Brasil.





A marca foi fundada em 2010, na Holanda, e hoje está presente em mais de 50 países, e desde 2015, no Brasil. Em 2020, a empresa abriu fábrica própria nacional.





Creme dental, gel, espuma e enxaguatório bucal apresentam fórmula exclusiva baseada em oxigênio ativo e lactoferrina indicada para uso no pré, durante e pós cirurgias, e no uso diário para a melhora da saúde bucal.





A linha de produtos Bluem ganhou pelo quinto ano consecutivo na Holanda, o prêmio BEST PRODUCT OF THE YEAR, sendo os principais produtos vencedores da categoria do prêmio anual.