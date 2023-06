Serra de Santa Catarina: O destino preferido do inverno

A serra de Santa Catarina se torna um destino muito procurado durante a alta temporada de inverno, especialmente quando há previsão de neve. Localizada a 175 quilômetros de Florianópolis, a cidade de Urubici é um dos principais polos turísticos da região, oferecendo diversas experiências aos visitantes.





Rodeada por cânions e montanhas, a serra atrai tanto os amantes da contemplação como os entusiastas do turismo de aventura. Há opções para todos os perfis, desde atividades mais tranquilas até as mais emocionantes. A Natural Extremo, localizada a oito quilômetros do centro de Urubici, oferece o Salto de Pêndulo e a Tirolesa de Bike. O salto é realizado à beira de um penhasco, proporcionando uma vista deslumbrante da Cascata do Avencal, e a Tirolesa de Bike permite pedalar em uma bicicleta personalizada a 120 metros de altura, com uma travessia de 290 metros.





Além das aventuras, os visitantes podem desfrutar da prática de detectar metais, uma atividade ao ar livre cada vez mais popular. Essa caça ao tesouro pode ser realizada individualmente, em família ou em grupo, proporcionando diversão e a descoberta de objetos antigos escondidos na natureza. No entanto, é importante ter cuidado para não praticar em locais tombados, sítios arqueológicos ou áreas privadas.





A serra de Santa Catarina oferece uma combinação única de paisagens deslumbrantes, aventuras emocionantes e a oportunidade de explorar o passado por meio da detecção de metais. Um destino imperdível para os amantes do inverno e da natureza.





Hospedagem





Investimentos imobiliários na região serrana: Refúgios em meio à natureza e oportunidades de locação





A região serrana tem se tornado um destino cada vez mais procurado não apenas por aqueles que buscam descanso e mudança de ares, mas também por investidores interessados em imóveis para locação de temporada. A presença de hotéis e pousadas que oferecem verdadeiros refúgios em meio à natureza tem atraído investidores atentos às tendências do mercado imobiliário.





A Seazone, uma startup especializada em análise do mercado imobiliário, escolheu Urubici para construir um de seus empreendimentos. O CEO da empresa, Fernando Pereira, destaca a estratégia acertada de investir em uma cidade que foi escolhida pela ONU como patrimônio da humanidade.





A startup lançou o Urubici Spot, um prédio com apartamentos prontos para locação, com entrega prevista para 2025. Todas as unidades já foram vendidas. O empreendimento foi projetado para atender tanto os turistas que desejam desfrutar da região quanto os profissionais que trabalham remotamente. Com o crescimento do trabalho em home office, essa opção tem se mostrado atraente para os nômades digitais. Além do Urubici Spot, a Seazone também administra outros imóveis na cidade, focados em aluguel de temporada.





Para aqueles que desejam ampliar o roteiro e explorar mais um destino, recomenda-se visitar Anitápolis, localizada a duas horas de Urubici. Esse município, com cerca de 3 mil habitantes, oferece paisagens incríveis, extensas áreas verdes, cachoeiras e trilhas, sendo o destino ideal para a prática de esportes de aventura e relaxamento. O Vistas de Anitá Estância é o local ideal para se hospedar na região, oferecendo vista panorâmica das montanhas, além do nascer e pôr do sol. Com 22 cabanas estilo loft, o Vistas de Anitá Estância é administrado pela Seazone e proporciona uma experiência inesquecível aos visitantes.





Devido à alta demanda por estadias na região, a Seazone já lançou o Vistas de Anitá II. As cabanas podem ser adquiridas como investimento e posteriormente locadas para aqueles que apreciam regiões com invernos rigorosos e tranquilidade ao longo do ano.





