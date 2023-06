Estados Unidos é país onde brasileiro mais gasta com educação, aponta relatório da Wise

Estudar no exterior é um grande investimento financeiro para os estudantes, mas pesquisa realizada pela Wise mostrou o quão caro isso pode ser.





A queda das restrições para sair do país no pós-pandemia impulsionou a retomada da procura por educação fora do Brasil. De acordo com pesquisa do STB, em 2022 já houve um aumento de 30% na busca por estudo no exterior, em comparação a 2021. E para 2023, a expectativa é de um aumento de 20%. Com o número de estudantes internacionais não dando sinais de desaceleração, a Wise elaborou um ranking dos destinos mais caros para estudar no exterior.





O estudo leva em consideração o valor da mensalidade, o gasto médio com outros custos educacionais relacionados e a economia média com pagamentos em outras moedas se os alunos usassem provedores de transferência de dinheiro alternativos, que não ocultam tarifas, em vez de opções mais tradicionais, como os bancos.





Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália encabeçam o ranking dos países onde os brasileiros mais gastaram dinheiro com estudos entre março de 2022 e março de 2023. Nos Estados Unidos, o brasileiro gastou um total de £ 21,585.47 no ano, seguidos de £ 15,241.46 na Nova Zelândia e £ 12,677.38 na Austrália.





Já os valores perdidos* em tarifas com transferência internacionais de dinheiro para esses três países são, respectivamente, £ 746.86, £ 416.09 e £ 424.69 (3.46%, 2.73% e 3.35% dos gastos totais), que poderiam ter sido economizados pelos estudantes internacionais se eles utilizassem a Wise para pagar suas mensalidades e outros custos adicionais, em comparação a provedores tradicionais.





A lista dos países onde os brasileiros mais desembolsaram economias com educação segue com Canadá (£11,951.00), Reino Unido (£ 10,519.45), Israel (£ 7,605.24), África do Sul (£ 4,820.13), Irlanda (£ 3,547.55), Índia (£ 3,307.00) e Bulgária (£ 2,979.78). Desses valores, os estudantes poderiam ter economizado se tivessem utilizado a Wise, respectivamente: £ 311.92, £ 228.27, £ 260.86, £ 154.24, £ 44.34, £ 107.48 e £ 56.02. Nas últimas posições do ranking aparecem Holanda, Polônia, Itália, Espanha, Lituânia, Portugal, Bélgica, França, Alemanha, México e Noruega.





"Na hora de decidir onde estudar no exterior, há uma série de fatores a serem levados em consideração, desde a qualidade dos programas oferecidos, bem como o custo de vida e as mensalidades. Pesquisar provedores financeiros permitem transferir o dinheiro da mensalidade para o exterior de maneira barata, fácil e flexível pode fazer uma grande diferença nas finanças ao longo da graduação", conclui Nilan Peiris, diretor de Produtos da Wise.





Optar por fornecedores que permitem a transferência de dinheiro à taxa de câmbio média do mercado - aquela que você vê no Google - com todas as tarifas claramente indicadas no início da transação pode representar, ao longo de um curso, milhares de Reais em economias.





EUA é o país mais caro para estudar









Os EUA são um dos principais destinos para estudar no exterior, recebendo milhares de estudantes estrangeiros todos os anos. Com cerca de 948 mil estudantes internacionais , o país abriga algumas das universidades mais prestigiadas do mundo, incluindo escolas da Ivy League, como Harvard, Yale e Princeton.





No entanto, estudar no país tem um preço muito mais alto - o segundo país no ranking, a Nova Zelândia, fica atrás dos EUA em termos de custos em impressionantes 35%. Em média, cada aluno pagou US$ 572 em tarifas de transferência de dinheiro. Se considerados os quase 950 mil estudantes internacionais nos Estados Unidos, juntos eles perderam US$ 437 milhões em taxas ocultas.





E onde os estudantes americanos mais gastam em educação? Os estudantes americanos que estudam no exterior gastam mais dinheiro na Nova Zelândia, com uma média de US$ 19.690,84 por ano. No entanto, olhando para os 10 principais países, cada americano que estuda no exterior paga em média US$ 217,31 anualmente em tarifas ocultas e taxas de câmbio inflacionadas. Austrália, Reino Unido e Suíça também são destinos populares (embora caros) para estudantes americanos, com custos médios anuais de educação variando de US$ 5.346,375 a US$ 17.632,10.





* Valor calculado comparando as taxas diárias dos provedores ativos e determinando a maior economia alcançável. As estimativas de economia usam informações de operações internacionais para cartões e transferências, que permitem estimar as economias com mais precisão.





Sobre a Wise





A Wise é uma empresa de tecnologia global que está construindo a melhor maneira de movimentar dinheiro ao redor do mundo. Com a conta Wise, pessoas e empresas podem guardar mais de 50 moedas, movimentar dinheiro entre países e gastar dinheiro no exterior. Grandes empresas e bancos também usam a tecnologia Wise; uma rede de pagamentos internacionais totalmente nova que um dia irá movimentar dinheiro sem fronteiras para todos, em qualquer lugar. Independentemente de como você usa a plataforma, a Wise tem a missão de facilitar sua vida e ajudar você a economizar dinheiro.





Cofundada por Taavet Hinrikus e Kristo Käärmann, a Wise foi lançada em 2011 com seu nome original TransferWise. É uma das empresas de tecnologia de crescimento mais rápido do mundo e está listada na Bolsa de Valores de Londres sob o símbolo WISE.





Dezesseis milhões de pessoas e empresas usam a Wise globalmente, que processa £9 bilhões em transações internacionais a cada mês, economizando aos clientes cerca de £1,5 bilhão por ano.