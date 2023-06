São João do Shopping Cidade Verde terá forró, quadrilha junina e feirinha de artesanato e gastronomia

Muito forró, comidas típicas, brincadeiras e diversão para toda a família tomam conta do Shopping Cidade Verde neste sábado (24). O evento vai acontecer em parceria com a Eco Feira de Parnamirim, evento itinerante que reúne expositores selecionados.

O São João Cidade Verde será das 15h às 21h, com entrada gratuita. A festa vai contar com apresentação de trio de sanfoneiros, quadrilha junina, pescaria e espaço kids, além das diversas opções de gastronomia e artesanato expostas na Eco Feira.

"Nossa festa será muito animada e com opções de lazer para toda a família, renovando a parceria que temos com a Eco Feira, que é sempre um sucesso. Temos a tradição de sempre celebrar as datas importantes do nosso calendário e o São João é sempre um ponto alto", afirma Larissa Marinho, sócia-diretora do Shopping Cidade Verde.

Localizado em uma das áreas que mais cresce no estado, o Shopping Cidade Verde está chegando aos seis anos em plena expansão. O espaço conta com a segurança de uma ampla área coberta com ventilação natural, oferece espaço kids, entretenimento para pets, restaurantes, cafés e quiosques, estacionamento e vigilância privada.

Quintô no CV Garden

Lançado na última quinta-feira, o Quintô no CV Garden, novo projeto do Shopping Cidade Verde já está com as próximas atrações confirmadas. O evento gratuito é realizado em parceria com a Cervejaria Raffe, com venda de chopp artesanal.

Nesta quinta-feira (22), o evento vai contar com muita música brasileira, anos 80, 90 e pop rock internacional com a discotecagem de Carla Nogueira. No dia 29, o Quintô será especial de São Pedro, com apresentação do Trio Alumiar a partir das 17h. Já no dia 6 de julho, o cantor Divini volta ao palco do CV Garden.

Inaugurado em março, o CV Garden é um espaço de gastronomia e lazer do Shopping Cidade, pensado para servir de ponto de encontro de clientes e moradores da região. Com decoração aconchegante, o local é arejado e conta com unidades do Tropical Leve, Coxinhaz, Jabá Restaurante e Sodiê Doces.

Serviço:

São João Cidade Verde

Dia 24 de junho, das 15h às 21h

Entrada gratuita