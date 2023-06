Febre maculosa: três mortes são confirmadas em Campinas

Três mortes por febre maculosa foram confirmadas na cidade de Campinas , localizada no interior de São Paulo. Elas foram infectadas no mesmo local, na Fazenda Santa Margarida, e apresentaram sintomas da doença dias depois.



O Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo , confirmou três óbitos na terça-feira (13). Mais tarde, a Secretaria de Saúde de Campinas confirmou um quarto óbito com suspeita de febre maculosa.



As primeiras vítimas foram um casal de namorados, uma mulher de 36 anos e um homem de 42 anos. As outras são também mulheres, uma de 28 e uma adolescente de 16 anos, que era o caso suspeito.



Os três adultos morreram no dia 8 de junho e a adolescente, que estava internada em um hospital da região, faleceu na noite de ontem (13). Todos eles estiveram presentes em um evento na região rural de Campinas, em 27 de maio.



Em nota, a prefeitura de Campinas diz que, após a confirmação dos casos, o Devisa (Departamento de Vigilância em Saúde) do município promoveu diversas ações de prevenção e informação sobre a doença.



“Os responsáveis pela fazenda foram notificados sobre a importância da sinalização quanto ao risco da febre maculosa. Essa informação é imprescindível para que a pessoa adote comportamentos seguros ao frequentar estes espaços e também para que, após frequentar, se apresentar sinais e sintomas, informe o médico e facilite o diagnóstico", diz nota.



A Fazenda Santa Margarida afirmou que lamenta as mortes e sempre manteve o local inspecionado e de acordo com as normas da vigilância sanitária.



“Toda a documentação da Fazenda está em conformidade e regularidade com os órgãos competentes e as exigências legais, incluindo a Prefeitura Municipal de Campinas. É importante destacar que, nos últimos anos, nunca houve qualquer caso semelhante a este”, diz o comunicado da fazenda.



Eles disseram ainda que a doença é recorrente na região rural de Campinas e que cabe ao município controlar os casos e realizar a prevenção.



“Essa enfermidade é considerada uma zoonose, ou seja, uma doença que pode ser transmitida entre animais e seres humanos. Cabe ressaltar que a responsabilidade pelo controle e prevenção da febre maculosa é atribuída ao município, conforme estabelecido pela legislação pertinente", acrescenta a fazenda.