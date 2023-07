Filmes “Tempos de Barbárie” e “Loucas em Apuros” no Imagineland

O Imagineland, em parceria com a Paris Filmes, anuncia as sessões especiais e antecipadas dos longas "Tempos de Barbárie – Ato I – Terapia da Vingança" no dia 28 de julho, e "Loucas em Apuros" em 30 de julho. Ambas as exibições acontecerão no Centerplex Cinemas Pedra do Reino, o maior cinema do Nordeste, com quase três mil lugares, montado exclusivamente para o evento no Centro de Convenções de João Pessoa (PB). Os ingressos já estão à venda através da plataforma oficial do evento, a Teeket , com valores a partir de R$ 89, ou através do ponto de vendas físico no Busto de Tamandaré (onde está o Sansão), em João Pessoa, com desconto no preço da entrada.





Produção nacional dirigida por Marcos Bernstein (roteirista de "Central do Brasil" e diretor de "Meu Pé de Laranja Lima"), "Tempos De Barbárie - Ato I: Terapia Da Vingança" inicia com uma tentativa de assalto, na qual a filha da advogada Carla (Cláudia Abreu) é baleada e fica em estado grave. Sem respostas, Carla tenta seguir a vida buscando ajuda em grupos de apoio. Sem conseguir aceitar o destino da filha e a falta de soluções por parte da polícia, transforma a busca por justiça em uma procura por vingança e testa o seu próprio limite para ver até onde poderia ir.









Além de Claudia Abreu, o longa – que chega aos cinemas em 17 de agosto - ainda conta com Júlia Lemmertz, Alexandre Borges e Cesar Mello no elenco. Veja o trailer aqui





Com produção assinada por Seth Rogen e direção de Adele Lim, roteirista de "Podres de Ricos", "Loucas Em Apuros" tem sido aclamado pela crítica internacional e conta com 91% de aprovação no Rotten Tomatoes. O longa acompanha um grupo de quatro mulheres e seus processos de descoberta interior e da vida enquanto embarcam em uma aventura única. As amigas viajam para a China à procura da mãe biológica de uma delas, enfrentam situações inusitadas e fortalecem ainda mais o laço que já existia entre elas.





O filme é estrelado pela indicada ao Oscar® Stephanie Hsu, além de Ashley Park, Sherry Cola e Sabrina Wu. Veja o trailer aqui . A estreia nos cinemas está marcada para 3 de agosto.









Promovido pelas empresas paulistas Eleven Dragons, Grupo Spola, Non Stop, Ei Nerd e Fpass, com apoio do Governo do Estado da Paraíba e Prefeitura de João Pessoa, o Imagineland promete um total de 150 horas de conteúdo, em meio a música, cinema, séries, inovação, tecnologia, negócios, k-pop, cosplay, talents, influencers e ainda as semifinais e finais, ao vivo, da Liga Osten Games, com times disputando as categorias 'League of Legends' e 'CS:GO'.





Sobre a Paris Filmes





A Paris Filmes é a maior distribuidora brasileira independente e atua no mercado de distribuição de filmes no Brasil e na América Latina, destacando-se pela alta qualidade cinematográfica. Além de ter distribuído grandes sucessos mundiais como as sagas "Crepúsculo" e "Jogos Vorazes", o premiado "O Lado Bom da Vida", que rendeu o Globo de Ouro®️ e o Oscar®️ de Melhor Atriz a Jennifer Lawrence em 2013 e "Meia-Noite em Paris", que fez no Brasil a maior bilheteria de um filme de Woody Allen, a distribuidora também possui em sua carteira os maiores sucessos do cinema nacional, como as franquias "De Pernas Pro Ar", "Até Que a Sorte nos Separe", "DPA – O Filme" e "Turma da Mônica". Nos últimos anos a empresa esteve à frente de importantes lançamentos como "John Wick", "La La Land – Cantando Estações", "A Cabana", "Extraordinário" e "Marighella". Para os próximos lançamentos, a empresa aposta em um line-up diversificado, que inclui títulos como "Os Três Mosqueteiros", "Minha Irmã e Eu", "Tá Escrito", e as sequências "John Wick 4: Baba Yaga", "Jogos Vorazes - A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes", "Pássaro Branco - Uma história de Extraordinário", "Jogos Mortais x", entre outros.





Confira a lista de atrações já divulgadas até o momento:





TALENTS

Seth Gilliam (EUA) – O Padre Gabriel de 'The Walking Dead'

Edgar Vivar (México) – Senhor Barriga, Nhonho ('Chaves')

Maurício de Sousa (SP) – Criador da turma da Mônica, pela primeira vez na Paraíba

David Ramsey (EUA) – Ator, está no elenco das séries 'Arrrow' e 'The Flash'

Julie Caitlin Brown (EUA) – Atriz que está no elenco das séries 'Star Trek' e 'Babylon 5'





INFLUENCERS

Gkay (PB/SP)

Fiuk (SP)

Peter Jordan (SP, Ei Nerd)

Erico Borgo (SP), autor do livro 'Nerd'

Bibi Tatto (SP)

Capitão Hunter (SP)





GAMES

Liga Osten Games - Com as semifinais e finais de 'League of Legends' e 'CS:GO', ao vivo, durante o evento.





MÚSICA

Lou Garcia (BA) – Dos hits 'Incendiou' e 'Ainda te busco'

Budah (ES) – Rapper conhecida pelo hit 'Licor'

Bryan Behr (SC) - Do hit 'A vida é boa com você'

Mar.iana (RJ) – Do hit 'Deu praia'

VMZ (CE) – Rapper geek





AUDIOVISUAL

Filme 'Tempos de Barbárie – Ato I – Terapia da Vingança' (Paris Filmes/Ação) Trailer

Filme 'Loucas em Apuros' (Paris Filmes/Comédia) Trailer

Painel 'Cangaço Novo: O Nordestern do Brasil para o Mundo', com diretores e elenco da série (Prime Video) Trailer





ARTIST'S ALLEY (HQs)





Ivan Reis (SP), Jefferson Costa (SP), Shiko (PB), Sidney Gusman (SP), Guilherme de Souza (RJ), Márcio Hum (SP), Cris Eiko & Paulo Crumbim (SP), Daniel HDR (RS), Greg Tocchini (SP), Lucas Werneck (SP), Alzir Alves (PB), Mari Ilustra (PE), Rick Troula (SP), Yuri Andrey (SP), Gabriel Jardim (PB), Ricardo Jaime (PB).





DUBLADORES





Ricardo Juarez (RJ) – 'Johnny Bravo', 'God of War'

Lucas Almeida e Mayara Stefane ('Attack on Titan')

Daniel Figueira (SP) - 'Demon Slayer'

Bianca Alencar (SP) – 'Gravity Falls', 'One Peace', 'LoL'





CONCURSOS





Kpop Contest – Concurso de coreografias, valendo R$ 12 mil em prêmios





Cosplay Cup – Torneio de caracterização inspirado em personagens do universo pop, valendo R$ 10 mil em prêmios





COSPLAY

Bianca Contursi (RJ)

Inuki Prince (SP)

Marco Pacheco (SP)





K-POP

Young Kyung Kim (Coreia do Sul) – K17

Lucas Olly (SP) – Backdancer BTS

Cleber Cândido (SP) Backdancer BTS