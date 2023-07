Especialista explica os benefícios da lavagem nasal em adultos e crianças

"A lavagem nasal pode ser feita no tratamento de doenças respiratórias de vias aéreas superiores, que atingem os seios da face e as cavidades nasais, como as rinites virais ou alérgicas e as sinusites alérgicas, virais ou bacterianas", detalha a docente.





Geralmente, a lavagem é feita com soluções salinas na concentração de 0.9% de cloreto de sódio. Para a aplicação, podem ser usadas seringas sem agulhas, ou dispositivos já existentes no mercado para este fim.