Nome de João Doria é ventilado para ser candidato a prefeito de São Paulo

O nome do ex-governador João Doria foi mencionado novamente como uma possível candidatura forte para a Prefeitura de São Paulo pelo PSDB, mas a direção municipal descartou essa possibilidade. O partido está trabalhando para indicar o vice na chapa de Ricardo Nunes, do MDB.





Alguns membros do PSDB na capital paulista ficaram incomodados com as negociações realizadas pelo atual prefeito com o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL-RJ, e o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos-SP. Nunes tem afirmado a seus aliados que a indicação do vice será feita pelos bolsonaristas.





Na opinião de importantes figuras do PSDB, o partido deveria indicar o vice, uma vez que Nunes fazia parte da mesma chapa que o falecido ex-prefeito Bruno Covas, no início de 2021.





Diante da possibilidade de não ter protagonismo na disputa eleitoral do próximo ano, o grupo cogitou convidar João Doria para se colocar novamente como candidato ao cargo.





No entanto, a ideia não avançou. Primeiro, porque pessoas próximas ao ex-governador deixaram claro que ele não tem intenção de retornar à vida política nos próximos anos. Seu foco permanecerá em seus empreendimentos.





O PSDB almeja ter o vice na chapa de Ricardo Nunes, mas não fará dessa exigência uma condição para apoiar o prefeito. O partido deseja fazer parte do grupo e entende que, caso não ocupe a vice, poderá reivindicar secretarias.





Em relação aos candidatos a vereador, o PSDB está confiante de que conseguirá manter um bom número de representantes na Câmara Municipal.