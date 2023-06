CREMERN: Chapa 1 apresenta propostas pela Defesa da Medicina com Ética e Dignidade

As eleições para o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte acontecerão no mês de agosto, quando serão escolhidos 20 conselheiros titulares e 20 suplentes para o mandato de cinco anos (2023-2028).



A chapa 1 "Defesa da Medicina com Ética e Dignidade" reforça a continuidade do trabalho e conquistas que vêm sendo alcançadas, mantendo o compromisso de um CREMERN em defesa da profissão com independência institucional.

"Acreditamos que a defesa da Medicina deve utilizar as prerrogativas do Conselho na busca pela boa prática profissional através de melhores condições de trabalho e da valorização da atuação do médico", detalha Marcos Jácome, atual presidente do CREMERN e que integra a chapa.

Entre os compromissos apresentados pelo grupo, está o diálogo com as instituições que compactuam com os mesmos princípios, exercendo o respeito, a ética e a dignidade em benefício dos pacientes.

Para o pleito deste ano, as regras foram definidas pela resolução 2.315/22, publicada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e as eleições serão 100% online.