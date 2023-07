Roteiros de Charme anuncia Serra Alta Hotel, em Santa Catarina, como novo associado

Empreendimento fica na cidade de São Bento do Sul, em Santa Catarina, a quase mil metros de altitude













As montanhas catarinenses são o cenário que emolduram o mais novo membro da Roteiros de Charme, associação que reúne há 30 anos empreendimentos hoteleiros comprometidos com conforto, exclusividade e responsabilidade socioambiental. E assim é a identidade do Serra Alta Hotel, localizado na cidade de São Bento do Sul, em Santa Catarina, a quase mil metros de altitude. Fundado em 1995, a hospedagem passou por muitas transformações: funcionou com a bandeira de uma grande rede hoteleira internacional até 2015, quando seus donos, o casal José Henrique Carneiro de Loyola e Helga de Loyola, decidiram que o verdadeiro potencial era trazer o olhar "para dentro". Maria Regina de Loyola, filha do casal, capitaneou todo o processo de reposicionamento do empreendimento.





"As mudanças com a nossa nova gestão começaram a ser sentidas mesmo em 2018, quando resolvemos caminhar para essa nova identidade, de um hotel de charme. Nesse processo, sempre vislumbramos entrar na associação, que tem esse DNA de oferecer pessoalidade, conforto, exclusividade, mas responsabilidade e incentivo à comunidade em que está inserido, o que era a nossa visão. Fazer parte da Roteiros nos dá um selo muito importante. Além disso, é uma associação que olha para os profissionais da área e busca valorizá-los", comenta Viviane Mey, gerente geral do empreendimento.





Ligação com a Associação de Hotéis Roteiros de Charme





E a preocupação com o meio ambiente, prioridade para a associação, também foi primordial nessa nova identidade do Serra Alta Hotel. Além de promover mudanças em seu fornecimento de serviços e produtos - que passaram todos a serem de produtores locais, o hotel faz reciclagem da maior parte dos seus resíduos. Outro foco importante foi a busca pela redução no consumo de energia: um gerador funciona exclusivamente das 18h às 21h, reduzindo o consumo. Há também escolhas inteligentes, como a troca de materiais mais econômicos: toalhas especiais, que demandam menos água, estão em todos os cômodos. Móveis, pilhas e eletrônicos também são reutilizáveis. As torneiras e chuveiros têm mecanismos redutores de água, evitando o desperdícios. Flores, temperos e ervas são todos produzidos de forma orgânica no local. "Uma ação simples, mas que une a visão de priorizar o habitante da região e preservar a natureza, é o direcionamento de todo nosso óleo de cozinha para uma empresa local que produz sabão", complementa a gestora.





Atrações





A cidade onde o hotel está localizado, São Bento do Sul, oferece atrações de conexão com a natureza que vão aproximar os hóspedes ainda mais desta proposta ecológica. A estrada Dona Francisca é uma que une tudo isso com a história da região, colonizada por alemães e poloneses. No trajeto, é possível visitar a Igreja Matriz Puríssimo Coração de Maria, os museus Histórico Municipal Dr. Felippe Maria Wolff e de Augusto Klimmek. As cachoeiras do Braço Esquerdo e do Salto do Engenho também fazem parte do trajeto.





Dá para ver tudo do alto também por um passeio de balão: com duração aproximada de 40 a 60 minutos de voo livre, o turista aproveita as vistas deslumbrantes da Serra Catarinense e seu horizonte. Ao pousar, uma surpresa deliciosa para os passageiros. O voo de balão em São Bento Sul acontece duas vezes ao dia, uma para o nascer do sol, e outra para o pôr do sol.





O hotel





Com quartos preparados para todos os tipos de viajantes, desde viagens de lazer em casal ou família a negócios, o Serra Alta Hotel oferece experiências sensoriais. Uma trilha imersiva guiada, massagens relaxantes, um chá da tarde em seu charmoso solário e espreguiçadeiras ao redor da lareira para saborear um vinho são algumas delas. Academia, quadra de tênis e piscina também são atrativos.





Na gastronomia, o restaurante Manacá oferece opções que unem a alta gastronomia com aquele toque caseiro e exclusivo. São pratos que agradam o paladar para todas as refeições do dia. Burratas, tournedos, sopas, carne de cordeiro e muitas outras opções. Há também o Espaço Bar, ambiente diferenciado e aconchegante para um happy hour, servindo drinks, chopp, cervejas especiais e aperitivos.