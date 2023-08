Boa Notícia: Pela primeira vez desde a Pandemia, Hospital de referência para Covid no RN está sem pacientes internados com a doença

Na manhã de ontem, quarta-feira (16), o Hospital Giselda Trigueiro, que é uma referência no tratamento da Covid no Rio Grande do Norte, iniciou o dia sem nenhum paciente internado com a doença. Isso marca a primeira vez desde março de 2020, quando a pandemia foi declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e os primeiros casos foram identificados no RN.