Homens usam viatura falsa para sequestrar caminhoneiro

Imagem: Divulgação PRF





Na noite da última terça-feira (15), agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) efetuaram a prisão de dois homens suspeitos de sequestrarem um caminhoneiro utilizando uma viatura falsa. O incidente ocorreu na rodovia Presidente Dutra, na região de Jacareí, a cerca de 82 km de São Paulo.





Durante um patrulhamento de rotina na Dutra, os agentes observaram, no sentido oposto da estrada, dois indivíduos em um veículo prata equipado com sinais luminosos semelhantes aos usados por viaturas policiais. Esses homens estavam abordando um caminhoneiro.





Os policiais prontamente deram meia-volta e, ao se aproximarem do veículo suspeito, os indivíduos em questão empreenderam fuga. Uma perseguição de aproximadamente 15 km se desenrolou na rodovia. Imagens capturadas de dentro da viatura da PRF documentaram a perseguição ao veículo. Incapazes de escapar das autoridades, os suspeitos finalmente pararam e foram detidos.





Além dos dois indivíduos detidos, um caminhoneiro que fora vítima do sequestro também estava presente no veículo. A vítima relatou que os criminosos afirmaram ser policiais civis e alegaram estar investigando uma denúncia de que o veículo abordado fosse roubado.





Após parar o caminhão, a vítima foi rendida pelos sequestradores, que a amarraram e a colocaram dentro de um veículo Pajero, enquanto levavam o caminhão.





De acordo com o R7, dentro do carro dos suspeitos, os agentes encontraram um simulacro de arma de fogo (uma pistola de airsoft) e abraçadeiras plásticas, que foram usadas para amarrar a vítima do roubo. O veículo usado pelos criminosos era uma cópia clonada.





O caminhão foi abandonado às margens da Dutra e posteriormente recuperado por outra equipe da PRF. O caso foi oficialmente registrado no Plantão Policial de Jacareí, onde o delegado ordenou o auto de prisão em flagrante para os suspeitos.