Casal é atropelado enquanto se beijava; namorado morreu

Um trágico desfecho ocorreu no último domingo (20) durante um passeio de um casal acompanhado por seu cachorro em um posto de gasolina localizado na Avenida Comendador Sant’Anna, em São Paulo. Por volta das 8 horas da manhã, enquanto o casal desfrutava de um momento romântico e parou para um beijo, um incidente terrível ocorreu quando um carro descontrolado colidiu com eles.



O impactante incidente foi capturado pelas câmeras de segurança instaladas no local e o vídeo do atropelamento começou a circular nas plataformas de redes sociais, mostrando o momento aterrorizante da tragédia.



O condutor do veículo, um homem de 30 anos, foi detido imediatamente após o acidente e estava visivelmente alterado. Quando interrogado pelas autoridades policiais, alegou não possuir lembranças claras do ocorrido. Contudo, um teste de etilômetro realizado no local indicou a presença de álcool em seu organismo.



A vítima atingida pelo carro, um homem de 31 anos, recebeu assistência urgente da equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas infelizmente, devido à gravidade de seus ferimentos, veio a falecer. A companheira dele, uma mulher de 26 anos, também foi atingida e precisou ser transportada pelos bombeiros até o Hospital Municipal do Campo Limpo, onde recebeu os cuidados médicos necessários.



O caso encontra-se atualmente sob investigação do 47º Distrito Policial (Capão Redondo) e foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa decorrente da condução de veículo.