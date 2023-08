Dia dos Pais no Shopping Cidade Verde terá exposição de carros colecionáveis

O Dia dos Pais e uma data para celebrar a parceria, o amor e compartilhar momentos especiais. Pensando nisso, o Shopping Cidade Verde preparou uma programação especial para que pais e filhos comemorem neste fim de semana.





Com o lema "Parceria pra vida inteira", o mall realiza uma ação especial nos dias 11 e 12 de agosto com exposição de carros colecionáveis reais e em miniatura. Além disso, o cliente que fizer compras acima de R$ 100 irá ganhar um chopp e um chaveiro abridor de cerveja.





A exposição dos carros acontece no estacionamento do shopping, em frente a The B-Burguers e as miniaturas poderão ser vistas em vários pontos da área interna.





"Neste Dia dos Pais quisemos ir além do brinde, comemorando a data com a experiência, que é a exposição. Uma programação que celebra a parceria entre pais e filhos em momentos especiais", afirma Larissa Marinho, sócia-diretora do mall.





Já no domingo (13), Dia dos Pais, as famílias poderão comemorar a data curtindo o Domingo no Parque, um espaço kids que funciona das 15h30 às 20h. A pulseira custa R$ 25 e também haverá venda de pipoca e algodão doce no local.





"O Domingo no Parque é um sucesso e vai acontecer durante todos os domingos de agosto, seguindo nossa proposta de ser um ponto de encontro na região", explica Larissa Marinho.





QuinTÔ no Cidade Verde





O fim de semana começa com MPB no CV Garden. Nesta quinta-feira (10), o QuinTÔ recebe Jean Xavier a partir das 18h, garantindo uma noite agradável, com boa música, opções gastronômicas variadas e chopp Voillër gelado.