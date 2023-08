Triste Adeus a Lil Tay: Jovem Rapper Envolvida em Controvérsias Falece aos 14 Anos

A jovem rapper envolta em controvérsia, Lil Tay, nos deixou aos 14 anos, conforme um comunicado compartilhado em sua conta oficial no Instagram.As circunstâncias que levaram ao seu falecimento ainda não foram reveladas: "É com profunda tristeza que compartilhamos a notícia avassaladora da morte súbita e trágica de nossa querida Claire. Palavras não podem descrever a dor insuportável que sentimos neste momento. Essa perda inesperada nos deixou em estado de choque", afirma a declaração.Além disso, o comunicado também menciona o falecimento de Jason Tian, irmão de Lil Tay, que tinha 19 anos. A causa de sua morte está sendo investigada.Lil Tay ganhou destaque aos 9 anos por compartilhar vídeos nos quais exibia grandes quantidades de dinheiro e usava linguagem inapropriada. Ela se autodenominava a "mais jovem ostentadora do século" e cantava versos de rap como "minha privada custa mais do que o seu aluguel".Esses vídeos geraram polêmica nos Estados Unidos, levando a rapper e sua mãe, Angela Tian, a comparecerem a um programa matinal para esclarecimentos. Mais tarde, foi revelado que Angela perdeu seu emprego como corretora de imóveis por permitir que a filha gravasse vídeos em propriedades que estava mostrando a potenciais compradores.Atualmente, Lil Tay tinha 3 milhões de seguidores no Instagram. Nos comentários da postagem que anunciou seu falecimento, os seguidores expressam opiniões divergentes, com um comentário dizendo: "Os pais dela devem ser investigados imediatamente", enquanto outro sugere: "Parece improvável que a morte tenha sido de causas naturais".