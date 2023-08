Shopping Cidade Verde investe em lazer e recebe Blend Festival, música ao vivo e parque infantil nesta semana

Um dos principais pontos de comércio e lazer da zona sul de Natal, o Shopping Cidade Verde terá mais uma semana animada. Nesta quarta-feira (16), o mall recebe a Hamburgada da BomFrigo, com a distribuição gratuita de 500 hambúrgueres; na quinta (17), acontece mais uma edição do QuinTÔ no CV Garden; e no domingo (20), a criançada vai se divertir no Domingo no Parque.





Na quarta-feira, a programação começa às 16h, com a distribuição das fichas para as 500 primeiras pessoas que chegarem no local e postarem um story marcando os perfis @sigablend, @bomfrigo e @cocacola_br. Os burguers começam a ser entregues às 17h, acompanhados de uma Coca-Cola, bebida oficial do evento.





A ação faz parte da 7ª edição do Blend Festival, que reúne 39 restaurantes participantes e conta com a BomFrigo como a carne oficial. O evento começou no dia 9 de agosto e segue até o dia 20. "Será um evento muito legal, com música ao vivo da DJ Carlota Nogueira e distribuição de brindes para quem chegar cedo. Estamos felizes em participar dessa ação", afirma Larissa Marinho, sócia-diretora do Shopping Cidade Verde.





Na quinta, o QuinTÔ recebe mais uma vez o cantor DiVini. Os clientes do mall poderão curtir a música aproveitando as opções gastronômicas do CV Garden e o chopp duplo da Voillër.





Já o Domingo no Parque é um espaço kids que funciona das 15h30 às 20h. A pulseira para brincar a vontade no local custa R$ 25 e também haverá venda de pipoca e algodão doce.