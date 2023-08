Grande Apagão Deixa Várias Cidades do Brasil às Escuras Desde a Manhã Desta Terça-feira

Um amplo blecaute de energia atingiu diversas cidades em todo o Brasil a partir das 8h20 desta terça-feira, 15 de agosto. Relatos confirmam a falta de eletricidade em 25 estados, abrangendo todas as regiões do país.



A Neoenergia, a empresa encarregada do fornecimento de energia em Pernambuco, informou que uma "ocorrência de grande magnitude no Sistema Interligado Nacional (SIN)" afetou o suprimento de energia em múltiplos estados brasileiros nesta manhã. Na região de Pernambuco, relatos apontam para um apagão nas cidades de Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes.



As razões por trás desse incidente, a extensão de seus impactos e uma estimativa para a normalização do fornecimento de energia só podem ser esclarecidas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).



Até o presente momento, a única declaração oficial disponível é proveniente do Ministério de Minas e Energia, que emitiu uma nota afirmando que "uma ocorrência na rede operacional do Sistema Interligado Nacional (SIN) resultou na interrupção de 16 mil MW de carga nos estados do Norte e Nordeste do Brasil", impactando também alguns estados na região Sudeste.



De acordo com o comunicado, "O Ministério de Minas e Energia (MME), baseado em informações do Operador Nacional do Sistema (ONS), declara que uma ocorrência na rede operacional do Sistema Interligado Nacional (SIN) interrompeu 16 mil MW de carga nos estados do Norte e Nordeste do Brasil nesta terça-feira, 15 de agosto. Estados na região Sudeste também foram afetados.



A interrupção ocorreu devido à desconexão da interligação Norte/Sudeste às 8h31, e as causas do incidente estão sendo atualmente investigadas. O processo de restabelecimento já foi iniciado em todas as regiões e até as 9h16, já foram recompostos 6 mil MW.



A equipe do MME está empenhada em restaurar plenamente a carga o mais rápido possível. O Ministro Alexandre Silveira ordenou a criação de um centro de operações de crise e está acompanhando de perto o processo de recuperação, além de ter solicitado uma apuração rigorosa das causas desse incidente.



Assessoria Especial de Comunicação Social".