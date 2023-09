Como escândalo com os pais favoreceu Larissa Manoela

Larissa Manoela conseguiu transformar sua experiência pessoal em uma estratégia de marketing. Foi contratada pelo Burger King para estrelar uma nova campanha de promoção de sanduíches. No vídeo, a conhecida Maria Joaquina de Carrossel incorpora elementos de sua recente exposição familiar no programa Fantástico da Globo.





O vídeo começa com um fundo cinza, focando o rosto de Larissa, exibindo a mesma expressão que usou ao compartilhar suas experiências no Fantástico. Na promoção, dois sanduíches são vendidos por R$ 25, um valor que faz referência a um momento em que a mãe da atriz mencionou que precisaria transferir essa quantia para a conta da filha, para que ela pudesse comprar um lanche na rua.





Larissa também declara no vídeo que não vai compartilhar os sanduíches com ninguém, fazendo uma alusão à decisão de não dividir seu patrimônio conquistado com seu próprio trabalho. Ela conclui afirmando que o dinheiro é seu.





Embora o valor do cachê de Larissa para essa campanha não tenha sido divulgado, é sabido que o Burger King investiu significativamente para persuadi-la a abraçar o lado humorístico de sua situação e transformar sua história pessoal em uma estratégia de marketing.