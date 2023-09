Tamara Dalcanale, Esposa de Kayky Brito, Celebra Recuperação do Ator Após Acidente

Tamara Dalcanale, empresária e esposa do ator Kayky Brito, expressou sua gratidão e alegria pela melhora do estado de saúde de seu marido. Em uma mensagem compartilhada através de sua conta no Instagram na quarta-feira (13), ela agradeceu a todos pelo apoio recebido e celebrou a vida de Kayky.Utilizando as histórias do Instagram, Tamara compartilhou a notícia de que o ator está apresentando progressos significativos em seu tratamento desde o acidente de atropelamento que ocorreu em 2 de setembro.Ela declarou: "Hoje estou aqui para agradecer à vida. Agradecer pela sua força, agradecer por mais uma vitória! Mais um passo importante foi alcançado! Este é o dia para agradecer a todas as orações, energias positivas e correntes de bondade que foram direcionadas a Kayky. Continuamos nossa jornada, um passo de cada vez, com cautela e muita fé."Além disso, na quarta-feira (13), um novo boletim médico foi divulgado, atualizando o quadro clínico do ator. A equipe do Hospital Copa D'or informou que Kayky Brito agora está respirando de forma autônoma, sem a necessidade de aparelhos ou sedação.