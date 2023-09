O mistério de Shanti Deva

Na década de 1930, uma menina indiana chamada Shanti Devi causou grande espanto ao contar histórias sobre uma vida passada. Com apenas quatro anos de idade, ela afirmava ter vivido em uma vila chamada Muttra, sido casada e mãe de três filhos, e falecido durante o parto de seu último filho.





No início, as pessoas que conheciam Shanti não acreditaram em suas histórias. No entanto, a menina insistia em contar os mesmos detalhes, o que levou seus pais a investigar o caso.





Após algumas pesquisas, eles descobriram que realmente havia uma vila chamada Muttra e que uma mulher chamada Ludgi havia falecido durante o parto de seu último filho. Os pais de Shanti então decidiram levar a menina ao local.





De acordo com Fatos Desconhecidos, chegando a Muttra, Shanti começou a falar no dialeto da região e a contar histórias que os descendentes de Ludgi reconheceram como verdadeiras. Ela foi capaz de identificar sua casa anterior, seus vizinhos e até mesmo seu marido, que ainda estava vivo.





