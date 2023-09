Fortalecimento do vínculo familiar e educação são temas de encontro de formação de pais

Se envolver na educação dos filhos, curtindo momentos especiais de afeto, carinho e diversão em família, estimulando a leitura de forma lúdica e participativa, brincando com livros e palavras. Isso é o que chamamos de Literacia Familiar, um dos temas que vai nortear o encontro de Formação de Pais, promovido pela Maple Bear Natal, nesta quarta-feira, 13 de setembro, no auditório da escola, no Tirol, a partir das 18h. A Alfabetização Bilíngue também será discutida.





O momento, voltado para pais de alunos do ensino infantil até o 3º ano do ensino fundamental, vai contar com palestras e oficinas sobre consciência fonológica, alfabetização bilíngue para as famílias e dificuldades de aprendizagem. "Será um momento rico e formativo em nossa escola", disse a diretora pedagógica, Thaís Almeida.





Vão participar da formação, a professora doutora Cíntia Alves Salgado Azoni, que é pós-doutora em Ciências Médicas e docente do Curso de Fonoaudiologia da UFRN; a professora da Maple Bear Natal, Ana Clara Costa, mestra em Estudos da Linguagem (Ppegl/UFRN), pedagoga e licenciada em Letras Inglês, com Especialização em Alfabetização e Neurociências (UFRN); a psicopedagoga do ensino fundamental da escola, Daniella Paiva, que tem experiência nas áreas do Atendimento Educacional Especializado (AEE); e a psicopedagoga da educação infantil, Karla Fernandes, que é Neuropsicóloga e Pedagoga, com especialização em Psicopedagogia Clínica, Educação Infantil e Gestão Educacional.





A realização de encontros como esse, que já estão na quinta edição, está de acordo com a metodologia canadense que estimula uma educação integrada. "Colocar em prática a literacia familiar faz com que as crianças possam chegar mais preparadas aos anos iniciais do ensino fundamental, além de fortalecer o vínculo com os pais e demais membros da família", destacou a diretora.





A educação canadense estimula a observação, a resolução de problemas e a tomada de decisões, com atividades que contribuem para a formação de crianças independentes e com pensamento crítico.





No ensino fundamental, os alunos desenvolvem todas as competências de comunicação em português e inglês, incluindo compreensão, fala, leitura, escrita, visualização e representação. As aulas acontecem 50% em inglês e 50% em português. Os conteúdos estudados em inglês incluem Língua Inglesa, Artes, Matemática e Ciências.