Kayky Brito: Novo boletim médico revela estado do ator

O Hospital Copa D'Or emitiu um boletim médico sobre o estado de saúde de Kayky Brito nesta quarta-feira (27). O ator continua mostrando progresso em seu tratamento após o acidente de atropelamento no início deste mês.





De acordo com o comunicado, "O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece internado, cooperando no processo de reabilitação e apresentando boa evolução clínica."





É importante destacar que Kayky Brito recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última sexta-feira (22). Ele já está respirando sem a ajuda de ventilação mecânica, está consciente e mantém conversas com seus familiares.





Relembrando o caso de Kayky Brito, o ator foi vítima de um atropelamento no dia 2 de setembro na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele foi socorrido e inicialmente levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Em estado grave, ele foi posteriormente transferido para o Hospital Copa D'Or, onde passou por uma cirurgia para tratar fraturas em seu corpo. Após 20 dias na UTI, ele continua em recuperação no hospital.





O acidente ocorreu quando Kayky estava próximo a um quiosque à beira-mar e quase foi atingido por outro veículo antes do atropelamento. Ele estava atravessando a avenida em direção ao seu próprio carro, que estava estacionado no lado oposto. O ator foi atropelado por um motorista de aplicativo enquanto retornava ao estabelecimento. O motorista, Diones Silva, recebeu apoio popular após compartilhar sua dificuldade em voltar ao trabalho devido ao acidente e conseguiu arrecadar R$ 180 mil em uma vaquinha online em poucas horas.





O caso também gerou repercussão nas redes sociais em relação a Bruno de Luca, que estava com Kayky no quiosque antes do acidente de atropelamento. Bruno afirmou em seu depoimento à polícia que só soube do acidente no dia seguinte, quando já estava em São Paulo para assistir ao festival The Town. Testemunhas alegaram que Bruno estava ciente do acidente com o ator, acusando-o de não prestar socorro. A equipe de Bruno De Luca quebrou o silêncio sobre as acusações e enfatizou que a principal preocupação do apresentador é a recuperação de Kayky Brito.O Hospital Copa D'Or emitiu um boletim médico sobre o estado de saúde de Kayky Brito nesta quarta-feira (27). O ator continua mostrando progresso em seu tratamento após o acidente de atropelamento no início deste mês.





De acordo com o comunicado, "O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece internado, cooperando no processo de reabilitação e apresentando boa evolução clínica."





É importante destacar que Kayky Brito recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última sexta-feira (22). Ele já está respirando sem a ajuda de ventilação mecânica, está consciente e mantém conversas com seus familiares.





Relembrando o caso de Kayky Brito, o ator foi vítima de um atropelamento no dia 2 de setembro na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele foi socorrido e inicialmente levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Em estado grave, ele foi posteriormente transferido para o Hospital Copa D'Or, onde passou por uma cirurgia para tratar fraturas em seu corpo. Após 20 dias na UTI, ele continua em recuperação no hospital.





O acidente ocorreu quando Kayky estava próximo a um quiosque à beira-mar e quase foi atingido por outro veículo antes do atropelamento. Ele estava atravessando a avenida em direção ao seu próprio carro, que estava estacionado no lado oposto. O ator foi atropelado por um motorista de aplicativo enquanto retornava ao estabelecimento. O motorista, Diones Silva, recebeu apoio popular após compartilhar sua dificuldade em voltar ao trabalho devido ao acidente e conseguiu arrecadar R$ 180 mil em uma vaquinha online em poucas horas.





O caso também gerou repercussão nas redes sociais em relação a Bruno de Luca, que estava com Kayky no quiosque antes do acidente de atropelamento. Bruno afirmou em seu depoimento à polícia que só soube do acidente no dia seguinte, quando já estava em São Paulo para assistir ao festival The Town. Testemunhas alegaram que Bruno estava ciente do acidente com o ator, acusando-o de não prestar socorro. A equipe de Bruno De Luca quebrou o silêncio sobre as acusações e enfatizou que a principal preocupação do apresentador é a recuperação de Kayky Brito.