Site diz que Wanessa Camargo expulsou Dado Dolabella de casa após briga

Wanessa Camargo e Dado Dolabella estariam atravessando uma fase turbulenta em seu relacionamento. Hoje, quarta-feira (27), veio à tona a informação de que a cantora teria expulsado o ator de sua residência em uma acalorada discussão que não passou despercebida pelos vizinhos, levando-os a relatar o incidente.





O alegado desentendimento teria ocorrido no último sábado (23), quando Wanessa Camargo teria ficado profundamente abalada com Dado Dolabella e tomou a decisão de pedir que ele deixasse sua suntuosa mansão localizada em um condomínio fechado. Estas informações foram divulgadas pelo Portal Leo Dias.





De acordo com a matéria, Wanessa Camargo também teria solicitado que Dado Dolabella não fosse mais autorizado a entrar no condomínio. As discussões entre o casal teriam se tornado cada vez mais frequentes, até que Wanessa tomou essa drástica atitude.





O suposto desentendimento teria surgido quando Dado Dolabella descobriu que vizinhos estariam reportando suas ações a Zilú Camargo, mãe da cantora e proprietária da residência que abriga o casal atualmente. Apesar de morar nos Estados Unidos, Zilú Camargo estaria cansada das constantes notícias sobre conflitos entre sua filha e seu genro.





Na segunda-feira (25), Dado Dolabella teria conseguido reconciliação com Wanessa Camargo, que optou por aceitá-lo de volta.