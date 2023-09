Ministro Alexandre de Moraes prorroga mais uma vez Inquérito das Milícias Digitais

O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, anunciou a prorrogação do inquérito das milícias digitais por mais 90 dias, marcando a oitava extensão do prazo. A investigação foi inicialmente aberta em julho de 2021 com o propósito de apurar a disseminação de ataques contra a democracia e o Estado de Direito na internet.



Em seu despacho, Moraes, que atua como relator do caso, justificou a necessidade de estender o prazo devido "à necessidade de prosseguimento das investigações e a existência de diligências em andamento".



Este inquérito tem sido palco de novas questões relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), incluindo alegações sobre o caso das joias sauditas, fraude no cartão de vacinação contra a Covid-19 e a troca de mensagens sobre um suposto plano golpista.



A delação premiada do tenente-coronel e ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, recentemente homologada por Alexandre de Moraes, também está vinculada a esse inquérito das milícias digitais. A expectativa é que as contribuições de Cid auxiliem nas investigações, especialmente no que se refere ao suposto plano antidemocrático, pois a Polícia Federal encontrou em seu celular mensagens relacionadas a "uma minuta de declaração de estado de sítio no país".



Outro desenvolvimento relevante inclui a inclusão, no âmbito do inquérito das milícias digitais, de uma operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão contra oito empresários em agosto de 2022. Esses empresários são suspeitos de trocar mensagens com conteúdo golpista em um grupo de WhatsApp. Os investigadores estão analisando o teor das mensagens, considerando-as como peças essenciais para concluir a investigação.