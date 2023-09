Causa da morte de Walewska Oliveira já foi confirmada?

Imagem: Reprodução Rede Social

O Brasil foi pego de surpresa com a notícia da morte da ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira, Walewska Oliveira, com 43 anos. Ela, que foi campeã olímpica em 2008 estava na capital paulista, gravando podcast e divulgando sua biografia.

A morte foi anunciada pelo site da Rádio Itatiaia e, também, pelo "Melhor do vôlei".

Quem era Walewska



Walewska Oliveira foi uma jogadora brasileira de voleibol. Nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1º de outubro de 1979.

Começou a jogar voleibol aos 12 anos, em Belo Horizonte. Em 1997, foi contratada pelo MRV-Sugar/Minas, de Belo Horizonte, onde jogou por duas temporadas. Em 1999, foi contratada pelo Rexona, de São Paulo, onde jogou por quatro temporadas.

Em 2000, Walewska foi convocada para a Seleção Brasileira de Voleibol. Com a Seleção Brasileira, Walewska conquistou uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000, em Sydney, Austrália, e uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008, em Pequim, China.

Oliveira também conquistou diversos títulos com a Seleção Brasileira, incluindo o Campeonato Mundial de Voleibol Feminino de 2006, o Grand Prix de Voleibol de 2005, 2006, 2008 e 2010, e a Copa do Mundo de Voleibol Feminino de 2003.

Ela encerrou sua carreira como jogadora de voleibol e após se aposentar do voleibol, Walewska se tornou palestrante e consultora em liderança e alta performance.

Walewska Oliveira foi uma das maiores jogadoras de voleibol da história do Brasil. Ela foi uma jogadora de alto nível, com um talento natural para o esporte. Walewska também foi uma líder nata, e sua presença na Seleção Brasileira foi fundamental para os sucessos da equipe.

Walewska Oliveira faleceu em 21 de setembro de 2023, aos 43 anos, e sua morte foi um grande choque para o mundo do voleibol, e ela será lembrada como uma das maiores jogadoras de todos os tempos.

Ela chegou, inclusive, a participar de um podcast (Link de um vídeo aqui)

Causa da morte de Walewska

Muito está se especulando sobre a causa da morte, inclusive os comentários nas redes sociais associam ao "setembro amarelo", outra especulação em relação a sua morte seria um possível acidente de carro, no entanto, nada ainda foi confirmado e nenhuma nota oficial, até o fechamento dessa matéria confirmou qualquer informação e não se pode afirmar nada ainda com base na carência de fatos e provas do ocorrido bem como deve ter respeito pela família neste momento de dor.

Ficaremos atualizando nas próximas horas o leitor para qualquer novidade.



Na internet muitos amigos da ex-jogadora e fãs do seu trabalho lamentaram a morte.