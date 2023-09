Moraria? Tendência global, casa feita de contêiner é opção ecológica e barata

A casa contêiner é uma forma de se entender o espaço diferente do que é comum nas opções por moradia. Esse tipo de tecnologia construtiva aproveita os grandes blocos de metal, utilizados para o transporte de cargas e diversas mercadorias, como espaços destinados às residências, unindo a economia de espaço físico, a sustentabilidade, o preço baixo, uma estética diferenciada, além da variedade de projetos personalizados disponíveis.

Uma casa contêiner atende às necessidades de um perfil muito específico: famílias pequenas, com um casal e um filho único, ou um casal e um pet, ou mesmo amigos que desejam dividir os custos e optam por uma habitação com investimento mais barato. Esse tipo de habitação também é ideal para uma pessoa que mora só, podendo viver de forma tranquila, organizada, prática e independente.

De acordo com o professor dos cursos de Engenharia da Universidade Potiguar (UnP), Juarez de Quadros Barbosa Júnior, um contêiner de 20 pés de comprimento, aproximadamente seis metros, necessita somente de uma área mínima de seis metros de comprimento por dois metros e meio de largura, o que funciona como um facilitador para a instalação.

"Outra vantagem da casa contêiner é que o terreno não precisa ser necessariamente planificado, podendo ter qualquer topografia. É necessário apenas que haja um platô ou uma base regular para apoio do contêiner. Claro que um terreno planificado facilita a instalação diminuindo os custos. Quanto mais irregular for o terreno, maiores os custos de implantação", explica Juarez.

Os custos variam conforme o estado de conservação do contêiner. Alguns contêineres mais enferrujados têm sido vendidos a preço menor. Dependendo do estado de conservação, é necessário um tratamento anticorrosivo para retirada de possíveis pontos de corrosão.

"É importante ressaltar que o custo de se construir com contêiner é menor, pois estão praticamente prontos para transporte e locação, diretamente no local onde será a residência, diminuindo tempo de construção ou execução de partes de uma residência tradicional, tornando esse tipo de tecnologia uma opção mais rápida e mais barata que uma construção comum", lembra o especialista.

A casa contêiner, assim como outros tipos de habitação, deve cumprir pré-requisitos normativos, legais, construtivos e documentais como quaisquer outros imóveis residenciais. "Esses pré-requisitos variam de região para região, e é necessária a aprovação da prefeitura e de registro imobiliário. Além disso, nesse tipo de construção, o morador precisará pagar IPTU e outros impostos e taxas, como contas de água, energia e internet", reforça o docente.

Importante

Mesmo diante de tantas vantagens, morar em uma casa feita de contêiner pode ter pontos negativos para algumas pessoas. A casa necessitará de isolamento termoacústico, por ser construída em aço, material que é um ótimo condutor de calor, mas possui um isolamento acústico ruim. Esse modelo de casa inviabiliza a liberação das linhas de financiamento bancário, pois ainda carece de legislação adequada. O terreno e o entorno precisam ter espaço suficiente para as manobras dos guindastes no transporte, manobras e armazenamento dos contêineres.

"A ideia é que, ao fazer a opção por esse tipo de moradia, o indivíduo busque orientação profissional e faça todo o processo de compra, instalação e reforma com acompanhamento especializado", orienta Juarez.

