Concertos Potiguares traz Beatles ‘n’ Bossa & Jazz no show deste sábado (9)

Crédito: Divulgação





Os beatlemaníacos da cidade vão poder matar um pouco a saudade dos sucessos da maior banda de todos os tempos, no próximo sábado (9), no Concertos Potiguares. Formado por Eduardo Taufic (piano), Darlan Marley (bateria), Paulo de Oliveira (contrabaixo) e Bruno de Lira (guitarra), o grupo Beatles 'n' Bossa & Jazz vai apresentar sucessos da banda britânica.





O projeto Concertos Potiguares é gratuito e começa a partir das 16h, no auditório do Parque da Cidade, em Candelária. Uma oportunidade única para os amantes do quarteto de Liverpool, o show vai apresentar sucessos como Eleanor Rigby, All You Need Is Love, A Hard Days Night, dentre outros. As músicas serão executadas em versão instrumental, revistos em ritmos de Bossa Nova e Jazz.





O Concertos Potiguares acontece graças à renúncia fiscal da Prefeitura do Natal por meio da Lei Djalma Maranhão e do aporte financeiro do Hospital do Coração, além do apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) e da Padaria Hora do Pão.





Serviço





Show: Beatles 'n' Bossa & Jazz

Local: Auditório do Parque da Cidade

Endereço: Av. Omar "O'Grady, 8080, Candelária

Dia: 09 de setembro (sábado)

Hora: 16h

Acesso ao parque e show: gratuitos

Contato para entrevistas: Paulo 988744638