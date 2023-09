O que aconteceu com Sidney Magal?

Entenda a condição que fez Sidney Magal passar mal e que o fez relembrar do ocorrido em entrevista.

Em entrevista ao Domingo Espetacular da Record, o cantor Sidney Magal, de 73 anos, revelou detalhes de quando passou mal nos palcos e teve que ser internado.

Durante a entrevista ele revelou que teve um AVC devido a pico de pressão nos palcos: "Senti uma tontura em uma certa música, ainda bem que não era a música 'Me Chama que Eu Vou', porque vai que o homem lá [Deus] interpreta como um aviso (...). Estava 21 por 13 [pressão], era uma coisa que nunca tive na vida. Senti uma tontura estranha, que vi tudo rodando, e quando fui dançar, as pernas não estavam respondendo."

Coágulo no cérebro e internação na UTI: "Estava com um pequeno coágulo no cérebro, um sangramento não muito grande, não muito forte.

O que é AVC?





AVC, ou acidente vascular cerebral, é uma doença que ocorre quando o fornecimento de sangue para o cérebro é interrompido ou reduzido, causando a morte de células nervosas. É uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo.

Existem dois tipos principais de AVC:AVC isquêmico: ocorre quando um vaso sanguíneo que leva sangue ao cérebro é bloqueado, impedindo o fluxo de oxigênio e nutrientes para as células nervosas. Este é o tipo mais comum de AVC, responsável por cerca de 85% dos casos.

AVC hemorrágico: ocorre quando um vaso sanguíneo no cérebro se rompe, causando sangramento no tecido cerebral. Este tipo de AVC é menos comum, mas pode ser mais grave do que o AVC isquêmico.

Os sintomas de um AVC podem variar dependendo da área do cérebro afetada. Alguns sintomas comuns incluem:

Fraqueza ou paralisia de um lado do corpo

Dificuldade para falar ou entender

Dificuldade para enxergar em um ou ambos os olhos

Dor de cabeça repentina e intensa

Confusão ou perda de consciência

Sidney Magal vai parar de cantar? Perguntado sobre esse detalhe ele dispara: "Peço desculpas ao público, mas penso na aposentadoria. Não da voz, mas aposentadoria da profissão para não ter mais compromissos, porque eles são realmente cansativos. Cantar, eu vou cantar sempre, enquanto a minha voz existir, com alma e com força. Mas quero que meu corpo não tenha compromissos, não quero mais pegar avião, não quero mais ficar em hotel. São quase 60 anos de carreira, não quero mais isso para mim."

Ele diz que pretende aproveitar a família.

A condição de Magal foi, digamos, leve, no entanto com AVC não se brinca e caso sinta qualquer um dos sintomas acima descritos procure um médico.